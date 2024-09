Eva Mendes, Amal Clooney et Taylor Swift portent des bottes sexy jusqu’aux genoux

Cette semaine, Eva Mendes a confirmé ce que l’on pensait déjà : l’imprimé léopard va être à la mode cet automne. Avec sa robe soyeuse à imprimé animal, l’actrice a convaincu au moins une Dans le style La rédactrice en chef a opté pour le neutre le plus inattendu de la saison. Mais ce sont ses bottes noires moulantes qui m’ont fait penser que je devrais peut-être aller faire du shopping.

Ce n’étaient pas vos bottes d’équitation d’automne classiques ; ces bottes hautes étaient sexy avec un grand « S », avec une coupe semblable à celle d’un gant, un bout pointu et un talon pointu. Elles ont transformé sa jolie robe bouffante en un look super sexy. Mais ce n’est pas seulement Mendes qui s’est appuyée sur ces bottes ajustées pour va-va-voom-en regardant de plus près, ce style a été adopté par Taylor Swift et Amal Clooney pour la même raison. Swift les porte avec tout, des maillots de football et des shorts courts aux mini-robes, tandis que Clooney les a associés à une robe pull classique. C’est le moyen simple de rendre n’importe quelle tenue un peu plus sexy. Ci-dessous, découvrez huit styles similaires à partir de seulement 50 $.

8 bottes hautes jusqu’aux genoux

Bottes hautes Aerosoles Centola

Amazone



À mon avis, ce look moulant est le plus facile à obtenir avec un matériau extensible, c’est pourquoi Bottes chaussettes en solde d’Aerosoles Les bottines à talon sont en tête de ma liste. Elles sont fabriquées à partir d’un tissu gabardine extensible que les acheteurs de la marque décrivent comme « doux et qui leur va comme un gant », mais elles sont également dotées d’une fermeture éclair latérale qui facilite encore plus leur enfilage et leur retrait. En prime, elles sont dotées de semelles intérieures amovibles en mousse qui rendent les bottes à talon si confortables qu’une personne a déclaré avoir marché « pendant des heures » avec elles sans aucune douleur.

Bottes hautes à bout carré Vivaia

Vivaia



Les chaussures en tricot de Vivaia sont les préférées de Dans le style des éditeurs et des célébrités, alors bien sûr les bottes extensibles de la marque Les bottes Aerosoles sont sur la liste. L’extérieur de ces bottes est fabriqué à partir d’une laine hydrofuge tandis que l’intérieur est doté d’une doublure en éponge. Non seulement les bottes vous tiennent chaud, mais vous n’avez pas besoin d’être précieux à leur sujet ; s’il y a une averse soudaine, ce n’est pas grave. Elles sont un peu plus chères que les bottes d’Aerosoles, qui semblent presque identiques, mais je pense vraiment que cette différence est facilement justifiée par ces améliorations.

Bottes hautes Aldo Helagan

Nordstrom



Le style de Mendes n’était pas juste moulantes, les bottes avaient également un talon fin et un bout pointu, que vous retrouverez tous dans Les bottes Helagan d’Aldo. Mais même si le talon fin et évasé peut paraître intimidant (et par là, je veux dire douloureux), ces bottes sont fabriquées avec une semelle intérieure en mousse coussinée destinée à soulager l’inconfort. Vous obtenez ce look sexy avec un soutien caché.

Découvrez ci-dessous d’autres bottes sexy que les stars continuent de porter.

Cuissardes Dream Pairs

Amazone



Bottes hautes en tricot Newbella

Amazone



Bottes hautes Silent D Komass

Anthropologie



Bottes hautes Vagabond Hedda

Nordstrom



Bottes extensibles au genou Reformation Rosa