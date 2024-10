Eva Mendes a une position « extrême » sur ses enfants avec Ryan Gosling accédant à Internet : « Tout ira bien »

Les filles d’Eva Mendes et Ryan Gosling ont peut-être accès à l’un des couples les plus sexy d’Hollywood, mais elles n’ont pas le temps de passer du temps sur les réseaux sociaux ou d’utiliser un smartphone.

Dans une nouvelle interview avec Le temps du dimancheMendes a expliqué pourquoi ses filles Esmeralda, 10 ans, et Amada, 8 ans, toutes deux scolarisées à la maison, grandissent un peu différemment de nombreux enfants de leur âge.

« Mettre mon enfant sur Internet et lui dire : « Oh, cherche quelque chose », cela équivaut pour moi à lui dire : « Oh, va dans la rue au milieu de la nuit. Tout ira bien », a déclaré Mendes.

« Je sais que cela semble extrême, mais c’est ce que je ressens. »

Mendes affirme que son approche pour élever ses enfants est basée sur une « parentalité consciente », qui donne la priorité à la relation entre le parent et l’enfant plutôt qu’au respect des règles.

« J’ai toujours toute cette anxiété et je me vois la transmettre à mes enfants », a admis Mendes. « Inconsciemment, je ne peux pas imaginer ce qu’ils héritent de moi et que je ne veux pas qu’ils héritent de moi. »







Eva Mendes affirme que son approche pour élever ses enfants est basée sur une « parentalité consciente », qui donne la priorité à la relation entre le parent et l’enfant plutôt qu’au respect des règles. Getty Images pour ABA

Cela étant dit, Mendes se fait un devoir de ne pas discuter des insécurités corporelles ou du vieillissement avec ses enfants, insistant pour que ses sœurs suivent également cette règle.

«Je ne pourrai plus contrôler ce récit très longtemps. Ils arrivent à cet âge.

Mendes et Gosling ont également fait un effort conscient pour protéger leurs filles des extrêmes d’Hollywood, en éloignant apparemment leur famille afin que leurs enfants ne grandissent pas parmi d’autres enfants de célébrités.

« Pour eux, le travail le plus important, ce sont leurs filles. Tout le reste vient en second », a affirmé une source. Revue populaire en mars. « Et leurs filles prospèrent. Ils ont quitté Los Angeles pour vivre un peu plus au nord, loin d’Hollywood. Ils ne voulaient pas que les filles grandissent avec d’autres enfants célèbres. »







Le couple a quitté Hollywood pour que leurs enfants puissent grandir sans l’influence d’autres enfants célèbres. Dave Allocca/Starpix/Shutterstock

Même si Gosling est toujours un acteur en activité, Mendes a pris du recul par rapport au métier d’acteur il y a 10 ans pour donner la priorité à l’éducation de ses enfants.

« Je n’ai jamais été amoureux du métier d’acteur. Je ne veux pas dire cela dans un esprit d’autodérision, mais je n’étais pas une grande actrice », a déclaré Mendes au Sunday Times.

«J’ai eu des moments où je travaillais avec des gens vraiment formidables», notant que son meilleur travail a été avec Gosling. « Il tire de moi quelque chose qui n’a jamais été accessible auparavant. »

Dans une interview le mois dernier avec « Good Morning America », Mendes a partagé des sentiments similaires, révélant qu’elle ne reviendrait peut-être jamais au métier d’actrice.

« Je ne sais pas. S’il y a des rôles intéressants… J’avais un peu l’impression de l’avoir fait, tu sais ? Je me suis dit : « Je viens de travailler avec Ryan Gosling. Il est le meilleur' », a-t-elle déclaré, faisant référence à leur film de 2012, « The Place Beyond the Pines ».

«C’était tellement haut [in] ma carrière pour travailler avec lui et ce que nous avons créé ensemble, que je me suis dit : « C’est le bon moment pour aimer « Seinfeld » et m’en aller. » Alors, qui sait ?