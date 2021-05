Eva Marie annonce son retour à la WWE sur Raw et suscite des réactions mitigées de la part des fans

Après des mois de spéculation, le retour d’Eva Marie dans le giron de la WWE a finalement été confirmé lundi soir à Raw. La star d’Eva-lution a confirmé qu’elle était sur le chemin du retour dans l’entreprise alors que Marie figurait dans une vidéo promotionnelle au-dessus d’une Ferrari, confirmant qu’elle reviendrait bientôt à la WWE.

Selon wrestlinginc.com rapport, la nouvelle vignette vidéo la montre en train de dire: « Ai-je votre attention? » Plus loin dans la vidéo, elle dit qu’elle a «réfléchi à où je suis allé et où je vais», qu’elle parle de ses «rebondissements» dans sa vie et maintenant elle veut en avoir le contrôle.

Regardez-le ici:

Après l’annonce de la WWE, c’est ce que Marie a dit.

Bien que la nouvelle ait envoyé quelques ondes de choc, les fans n’en sont pas heureux, compte tenu du fait que la WWE vient de licencier plusieurs de ses superstars.La société a coupé les goûts de Chelsea Green, Mickie James, Peyton Royce et Billie Kay entre autres.

Un utilisateur a souligné que la WWE pourrait sortir «The IIconics and Mickie James» pour ramener Marie. Plus loin dans le tweet, l’utilisateur a fait remarquer que la division féminine de la WWE «recule en fait».

Un autre utilisateur a fait remarquer que la WWE a publié «tous les talents» en invoquant des coupes budgétaires pour que Marie puisse revenir.

Un troisième utilisateur utilisant la vidéo emblématique du lifting des yeux de The Rock, a écrit que le licenciement de la société «Mickie James, Peyton Royce» entre autres, mais «ramener Marie» n’en valait pas la peine.

Un autre a cité cette décision comme «la pire».

Sérieusement, c’est le pire! – Drew (@ DRWZY007) 4 mai 2021

Alors que le site de microblogging bourdonnait de réactions, peu de fans de Marie étaient ravis de la nouvelle. La plupart d’entre eux ont tweeté avec une gamme d’émojis et de messages «Bienvenue». «J’espère que vous remporterez un championnat», a tweeté un passionné.

Yesssssssss j’espère que vous remporterez aussi un championnat – Miss_AddressMeCorrect (@miss_addressme) 4 mai 2021

Bien que les fans se plaignant de cette signature semblent justifiés, son retour était en cours depuis longtemps maintenant. Il a été rapporté en janvier de cette année que Marie avait été ajoutée à la liste interne de la WWE. Mais elle aurait signé un accord en octobre de l’année dernière.

Marie a rejoint la WWE pour la première fois en 2013, mais a été suspendue par la société à la mi-2016 et elle a rapidement cessé d’apparaître à la télévision de la WWE. L’année suivante, elle a confirmé qu’elle n’était plus dans l’entreprise, mais deux ans plus tard, elle a laissé entendre dans une interview qu’elle était en négociation avec la promotion.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici