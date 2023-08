Eva Marcille finalise son divorce et part sans soutien financier

Eva Marcille quitte son mariage de près de cinq ans avec l’avocat Michael Sterling sans aucun soutien financier, selon sa demande. Qu’est-ce qui figure en tête de la liste des priorités de ce modèle ? Il semble que ce soit l’indépendance.

Le #RHOA l’ancien élève et le politicien ont signé un accord de règlement le 3 août, renonçant aux droits des deux parties à une pension alimentaire ou à une pension alimentaire pour époux, Radar rapports.

« Les parties conviennent que chacune dispose de revenus et d’actifs suffisants pour subvenir aux besoins des enfants dans leurs foyers respectifs », indique le document. « En conséquence, les parties conviennent que ni l’une ni l’autre ne versera à l’autre une pension alimentaire directe pour enfants. »

Les ex conserveront leurs comptes bancaires et de retraite respectifs et concluront un accord de garde privé.

Eva et Michael partagent trois enfants, Maverick, 3 ans, Michael, 5 ans et Marley Rae, 9 ans, la fille biologique de Kevin McCall.

On ne sait pas si Marley a été incluse dans l’accord, bien que Michael l’élève depuis l’âge de 15 mois et porte son nom de famille.

Les deux se sont mariés en octobre 2018 après quelques années de relation. La star de télé-réalité a demandé le divorce de l’avocat en mars de cette année. Selon des documents judiciaires obtenus par Page six, leur mariage était « irrémédiablement rompu ». Ils ont également noté qu’« il n’y a aucune perspective de réconciliation ».

Quel a été le début de la fin du mariage d’Eva Marcille et Michael Sterling ?

Prendre la décision de dissoudre le mariage n’a pas été une tâche facile pour Eva.

« Cela a été l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre, mais parfois la vie vous emmène dans une direction à laquelle vous ne vous attendiez pas », a-t-elle déclaré à Personnes. « Nos enfants restent notre plus grande priorité et les huit années et demie que nous avons passées ensemble seront toujours chéries. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment.

L’affaire « Midnight Crash » pourrait-elle être un catalyseur du divorce ?

Comme indiqué précédemment, Michael a eu un accident de voiture à Sandy Springs, MS. Le rapport de police indiquait que Sterling sentait l’alcool et que ses yeux étaient « brillants et rouges ».

Dès l’annonce du divorce, Michael a partagé sa détermination à garder sa famille intacte.

« Je ne vais pas perdre ma femme. Je vais me battre pour elle avec toutes les fibres de mon être », a rapporté Page Six. « Je l’aime et j’ai l’intention de lui montrer combien je l’aime et que notre amour est suffisamment fort pour passer de l’autre côté. » Sterling a terminé sa déclaration : « Je ne vais pas perdre ma femme. Je vais la reconquérir.

De toute évidence, ses appels ont été ignorés alors qu’Eva s’est récemment ouverte au Spectacle matinal Big Tigrou à propos de sortir à nouveau.

« C’est nouveau. Je suis à presque une décennie du marché, donc c’est différent, mais mon objectif [is] mes enfants », a-t-elle partagé plus tôt ce mois-ci.

« Je me concentre sur moi et sur ce que je fais, et j’aime aussi une petite pincée de cadeaux et d’autres choses. »

Tia Mowry a récemment parlé de ses nerfs à l’idée de réintégrer le pool de rencontres après avoir mis fin à son mariage avec son collègue acteur Corey Hardic.

Le meilleur conseil : ne réfléchissez pas trop à ce qui se passe.

Les fans remarquent comment Eva et Michael mettent fin aux choses à l’amiable, mais notent qu’elle doit être sous le choc du chagrin.

N’oubliez pas que le monde n’est pas seulement votre piste, Eva. C’est ton huître.