Selon Eva Marcille, ancienne de « RHOA », la deuxième saison de « The Real Housewives Ultimate Girls Trip » est définitivement à garder sur votre radar !

La première saison de Real Housewives Ultimate Girls Trip a déjà été un pour les livres, mais selon Les vraies femmes au foyer d’Atlanta alun Eva Marcille, la deuxième saison est encore plus sauvage que ce à quoi les fans sont prêts. « Je pense que personne n’est prêt. Je ne le fais vraiment pas », a déclaré Eva HollywoodLa Vie dans une récente interview sur notre Faites attention Puh-Lease! Podcast. « Quelles que soient vos idées les plus folles sur qui sont ces personnages et comment ils vont s’entendre… tout le monde va être agréablement ravi et surpris. Du début à la fin, ça ne s’arrête pas.

Les RHOA alun a poursuivi en parlant du temps «très magique» qu’elle a passé à Les vraies femmes au foyer de la ville de New York alun Dorinda Medley‘s Berkshires home où le RHUGT casting filmé. « Elle ne joue pas. Il s’agit de rendre les choses agréables au Blue Stone Manor », a plaisanté Eva, faisant référence à la ligne emblématique de Dorinda de la saison 9 de RHONY. « C’est une opportunité vraiment cool pour ces femmes qui font partie d’une sorte de sororité, non ? » elle a partagé. «Nous faisons tous en quelque sorte partie de ce monde et nous avons tous nos propres différences selon la ville dans laquelle vous vous trouvez, mais il y a une ligne directrice sur le fait d’être une femme au foyer à laquelle je pense que nous pouvons tous nous identifier – le bon, le mauvais. »

Pour RHUGT Saison 2, Eva filmée avec d’autres RHONY alun Jill Zarin, De vraies femmes au foyer de Beverly Hills aluns Taylor Armstrong et Brandi Glanville, RHOA alun Parcs Phèdre, et De vraies femmes au foyer du comté d’Orange OG Juge Tamra et Vicki Gunvalson. Selon Eva, Vicki – l’autoproclamée « OG du CO » – a mis tout le femmes au foyer franchise « sur la carte » avant tout le monde.

En ce qui concerne une autre figure controversée de Bravo – Brandi Glanville – apparemment, Eva est rapidement devenue une fan. « JE. Amour. Brandi ! » elle a jailli. « Et c’est tout ce que je vais taquiner ! J’adore certaines Brandi Glanville, elle est aussi authentique qu’elles viennent. Eva a également taquiné que même si elle et l’ancien RHOBH star est devenu rapidement des amis, ils avaient encore leurs moments. « Je pense que le niveau d’authenticité qu’elle apporte et juste la vérité et la transparence … c’est délicieux, et quand ce n’est pas le cas, alors je m’éloigne – vous verrez cette partie aussi. »

Bien qu’elle l’apprécie RHUGT co-stars, Eva a dit qu’une chose est sûre : « Atlanta porte toujours la couronne, que je sois là ou non. C’est juste ce que c’est. Après trois saisons dans la série, Eva est partie l’été dernier pour se concentrer sur « d’autres opportunités ». L’une de ces opportunités est une série BET+ appelée Toutes les reines Des hommes, où elle incarne le chef d’une famille criminelle. « L’une de mes entreprises de façade couvrant mon blanchiment et toutes ces bonnes choses est une critique exotique masculine », a-t-elle partagé. « Alors j’ai le plaisir de jouer avec ces hommes incroyables toute la journée, étant [the only woman] autour et j’arrive à diriger tout le monde autour! C’est génial ! s’exclama-t-elle.

La mère de trois enfants a également travaillé avec un autre RHOA alun Kim Champs sur un film de Noël à venir sur VH1 le jour de Thanksgiving appelé Aventures à Noël. « Travailler avec [Kim] a été l’une des expériences les plus incroyables de ma vie. Elle donne tellement en tant que réalisatrice », a partagé Eva, parlant du rôle de Kim à la fois derrière et devant la caméra pour le film de vacances. « Elle joue [a talk show host] qui finit par partir à l’aventure avec un très bel homme et je suis son meilleur ami et je m’assure qu’elle a toujours l’air mignonne – je joue son styliste de garde-robe et sa meilleure amie.

Quant à savoir si Eva ramassait à nouveau une pêche pour RHOA, l’ancienne star de télé-réalité a déclaré qu’elle « ne dira jamais jamais » à Bravo. « On ne sait jamais ce qui peut arriver. J’aime Atlanta femmes au foyer, ce qu’ils ont fait pour moi était super [but] mon temps était mon temps et maintenant je suis parti.