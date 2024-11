Eva Longoria révèle « seule erreur » dans l’investissement de « John Wick »

Eva Longoria a développé au fil des années un certain sens des affaires, mais elle a encore quelques regrets.

Après avoir réalisé « plus du double » de son investissement de 6 millions de dollars dans John Wick après ses débuts en 2014, la nominée aux Golden Globes a admis qu’elle aurait aimé continuer avec la franchise à succès qui a récemment célébré son 10e anniversaire.

« Ce qui m’énerve, c’est que je n’étais pas connecté aux autres », a déclaré Longoria. Business Insider. «C’était une chose ponctuelle. C’était le pari. Mais c’était ma seule erreur, ne pas être attachée à tous les films. »

John Wick (2014) a rapporté plus de 86 millions de dollars dans le monde, la franchise ayant franchi la barre du milliard de dollars l’année dernière avec John Wick : Chapitre 4.

L’interview de Longoria intervient après que les producteurs Chad Stahelski et David Leitch ont parlé au média de son rôle crucial dans la projection du film après l’échec du financement du film d’action dirigé par Keanu Reeves à la dernière minute.

Porte des Lions

« Au fait, j’en étais à mes balbutiements », a-t-elle déclaré à propos de sa carrière de productrice, notant : « Ma bankroll était très nouvelle, et c’était beaucoup d’argent, et je me disais : ‘Alors, comment ça marche ?’ Je n’en avais aucune idée. J’adorerais dire que j’étais un génie de l’investissement et que je savais et j’ai calculé mon risque. Non, rien de tout ça.

C’est l’agence CAA de Longoria qui lui a offert cette opportunité tout en réunissant le financement du projet. « Un agent, et ce n’était même pas mon agent, il m’a appelé et m’a dit : ‘Tu as de l’argent, tu devrais mettre ton argent ici' », a-t-elle ajouté. « Et je ne savais même pas comment un film était réalisé. Je me suis demandé : « Que voulez-vous dire par financement de déficit ? »

Notant qu’elle reçoit toujours des chèques pour son investissement sur John WickLongoria a déclaré : « Mon mari est ami avec le directeur de Lionsgate, et il lui dit parfois : ‘Je vois que nous avons fait un chèque à Eva cette semaine.’ Mais les génies étaient Chad et David et la star Keanu. Je viens de faire le chèque.

La franchise se poursuivra avec Du monde de John Wick : Ballerineavec Ana de Armas et première le 6 juin 2025 en salles. Pendant ce temps, Donnie Yen devrait reprendre son rôle d’assassin aveugle et hautement qualifié, Caine, dans un prochain film de Lionsgate. Un film d’animation préquel est également en développement.

En plus de la série limitée Peacock prequel de l’année dernière Le Continentalla série suite John Wick : Sous la table haute est en préparation.