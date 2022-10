Eva Longoria porte un haut de bikini rouge et Daisy Dukes avec son fils Santiago – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Eva Longoria prouvé que sa beauté ne fait que s’améliorer avec l’âge ! L’actrice, réalisatrice et productrice de 47 ans était absolument magnifique alors qu’elle profitait d’une escapade en famille à Marbella, en Espagne, le vendredi 14 octobre, aux côtés de son mari. José Baston et leur fils de 4 ans Santiago. Portant un chemisier blanc simple mais chic, un haut de bikini rouge et des marguerites, Eva a aimé barboter sur les vagues et sur le sable avec son tout-petit par une magnifique journée ensoleillée.

La Femmes au foyer désespérées alun avait l’air en pleine forme et heureuse pendant les vacances, car elle a récemment révélé qu’elle accordait une grande priorité à sa santé. Parler avec Santé des femmes, Eva a déclaré qu’elle s’assurait de s’entraîner au moins une heure par jour, car cela la maintenait non seulement en pleine forme, mais l’aidait également à sa “santé mentale”. L’un de ses exercices préférés est le rebond, un type d’entraînement au trampoline. “Cela me rend présente”, a-t-elle déclaré à la publication. « Il faut vraiment se concentrer sur la routine et mémoriser les mouvements. Ils changent souvent de camp, ce qui peut vous décourager, vous devez donc être au top. J’aime ça.”

Eva, qui a accueilli Santiago avec José en juin 2018, s’est également attachée à sa forme physique peu après l’arrivée du petit garçon. La magnifique star a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie à l’époque, disant qu’elle a fait de gros efforts pour se remettre en forme. « Je mange de l’air et je bosse fort ! » a-t-elle plaisanté lors du déjeuner d’autonomisation de la Global Gift Foundation USA. « Je veux être en bonne santé pour mon fils. Mais maintenant, mes vêtements me vont à nouveau.

La suppression des glucides, du sucre et de l’alcool faisait également partie du plan. “J’ai beaucoup plus d’énergie et j’ai l’impression que ne pas boire me nettoie la peau”, a révélé Eva. “Cela vous évite d’avoir mal à la tête. Je pense que tout est dans le vin ! Tout dépend du vin, ou de son absence.

Cependant, Eva a insisté sur le fait qu’elle ne se mettait pas trop de pression pour essayer de réduire immédiatement le poids de la grossesse. “J’ai vraiment donné à mon corps le temps de s’adapter au post-partum et à la post-grossesse”, a-t-elle expliqué. « Vous savez, il a eu un bébé ! Cela a créé une vie humaine, donc je n’ai vraiment pas eu trop de mal à me remettre en forme.