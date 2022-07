Eva Longoria porte un bikini rouge en Italie : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Eva Longoria montre sa silhouette impeccable dans une série de superbes photos de bikini ! La Femmes au foyer désespérées alun, 47 ans, a secoué un bikini rouge classique tout en traînant sur un bateau avec son mari, homme d’affaires José Antonio Baston, à Capri, Italie. Eva a été vue sur le bateau le mardi 12 juillet, prenant le soleil, appliquant de la crème solaire, se douchant après une baignade et tenant même son adorable fils de quatre ans, Santiago Enrique Baston. Eva avait l’air détendue et magnifique comme toujours, portant ses cheveux longs et profitant du soleil d’été pendant ses vacances en Italie.

Elle a également profité des histoires d’Instagram le mercredi 13 juillet pour publier des clips vidéo de soirée enchanteurs du yacht. En eux, Eva a attiré l’attention sur une pleine lune à couper le souffle. “Regardez la pleine lune, qui arrive”, a-t-elle dit, tout en portant une chemise à col blanc à manches longues et des boucles d’oreilles spectaculaires. “On dirait le soleil !”

Eva a également été photographiée en juillet, radieuse dans un bikini string à motifs blancs sur le yacht privé. Le 12 juin également, elle a posté une photo de bikini jaune à bord du luxueux bateau, accessoirisant cette fois avec un fedora en paille et des lunettes de soleil. En juin, le À la mer L’actrice a montré son physique athlétique célèbre lorsqu’elle a posté des photos au bord de la piscine dans un bikini string jaune similaire.

Eva semble vivre sa meilleure vie sur tous les fronts. En 2021, la porte-parole de L’Oréal a parlé du slogan emblématique de la marque de cosmétiques “parce que vous le valez bien” et de ce que cela signifie pour les femmes. « C’est un cri de guerre pour les femmes ; un rappel pour vous évaluer et ce que vous apportez à chaque situation, que ce soit votre travail, vos relations, votre mariage, vos amitiés ou votre famille », a déclaré Eva, par Dans le stylerapport de mars 2021. “Il est important que nous nous arrêtions et disions ‘Attendez une minute, ma valeur est importante ici.’ Il est important de savoir ce que vous apportez à tout dans votre vie, et d’avoir du respect et de l’honneur pour cela.

Ses fans pensent certainement qu’elle en vaut la peine et ont consulté la section des commentaires de sa publication Instagram du 12 juillet pour exprimer leur approbation. “La beauté au soleil”, a commenté l’un de ses 8,8 millions d’abonnés, tandis qu’un autre a réagi à la photo du bikini en écrivant simplement : “Bella !!!!”