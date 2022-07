Eva Longoria porte un bikini noir en nageant avec son fils Santiago – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Eva Longoria, 47 ans, était l’image parfaite de l’été lors de sa dernière sortie à la plage. L’actrice a montré un bikini noir alors qu’elle et son fils mignon Santiago, 4 ans, ont passé du temps ensemble au soleil. Le duo s’est promené avant de finalement frapper les vagues de l’océan pour se rafraîchir et avait l’air de passer le meilleur moment de sa vie.

La beauté a tenu Santiago, qui portait un maillot de bain à motifs multicolores, près d’elle alors qu’elle marchait dans l’eau, et a enfilé des lunettes de soleil pour garder les rayons hors de ses yeux. Elle avait les cheveux détachés et ne prêtait pas beaucoup d’attention aux caméras alors qu’elle se mêlait aux autres baigneurs. Ce fut définitivement un doux moment mère-fils et a aidé à montrer le lien que le couple a ensemble.

Avant qu’Eva ne plonge dans quelques vagues avec son tout-petit, elle a fait la une des journaux lors d’une sortie sur un yacht en Espagne la semaine dernière. Elle portait un bikini rose avec un sweat-shirt gris dessus alors qu’elle admirait la vue magnifique, dans une photo accrocheuse qu’elle a publiée sur Instagram le 17 juillet. son regard.

L’Espagne n’est pas le seul endroit où Eva profite de son été. Elle, son mari José Baston, et le petit Santiago ont également été aperçus en Italie quelques jours auparavant. Ils ont été photographiés sur un bateau et la star de la télévision a choisi de montrer sa silhouette en forme dans un bikini rouge pour cette sortie. Cela ressemblait à nouveau à une sortie relaxante et a gardé la famille proche pendant une belle journée.

Quand Eva n’étonne pas en bikini pendant les vacances avec sa famille, elle attire l’attention pour son travail d’actrice. La talentueuse star a assisté à une soirée au Festival de Cannes en mai et a posé sur le tapis rouge dans une robe noire sans manches avec des sections transparentes. L’événement s’appelait le dîner de gala Chopard Loves Cinema et elle s’est mêlée à d’autres célébrités magnifiques, comme le mannequin Bella Hadidtout au long de la soirée amusante.