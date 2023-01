Eva Longoria porte un bikini blanc et jaune dans une photo d’été rétro – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Eva Longoria, 47 ans, avait l’air détendue et magnifique sur une photo d’été qu’elle a partagée sur Instagram le 24 janvier. L’actrice était assise dans un bateau sur l’eau tout en arborant un bikini à motifs blancs et jaunes, dans l’instantané. Elle avait également les cheveux détachés et semblait sans maquillage alors qu’elle se détendait au soleil.

“Quelqu’un d’autre manque le soleil d’été ? 🌞”, a demandé Eva dans la légende du message. Ses abonnés n’ont pas tardé à répondre et à complimenter la photo. “Moi! Comme l’a dit une personne, je ne paie pas de taxes californiennes pour le temps qu’il fait à Seattle !! 😂 », a écrit un adepte tandis qu’un autre a écrit qu’elle avait une silhouette « incroyable ». Un troisième a qualifié la photo de “onirique” et un quatrième a partagé qu’elle y était “belle”.

Le dernier joyau d’Eva vient après elle et son mari Jose Baston a fait la une des journaux pour faire du vélo à Marbella, en Espagne. La sortie était en avance sur la célébration de leur réveillon du Nouvel An et ils avaient l’air mignons et élégants ensemble alors qu’ils profitaient du temps extérieur. Ils portaient tous les deux des manteaux noirs et des casquettes de baseball, et Eva portait des leggings gris tandis que Jose portait un pantalon de sport en nylon noir. Ils portaient également des baskets et des lunettes de soleil.

Quand Eva n’attire pas l’attention pour des photos en solo ou des sorties avec son mari, elle le fait pour des moments avec leur adorable fils Santiago, 4. La maman adorée est souvent vue avec le tout-petit et ils ont toujours l’air si proches. Qu’ils déjeunent ou qu’ils posent pour une jolie photo sur les réseaux sociaux, il n’y a jamais un moment d’ennui avec la mère et le fils.

Eva a parlé de son amour d’être mère et de la façon dont elle élève Santiago, dans une interview avec Parents en 2022. “Je vise à être une bonne maman pour Santi, mais pour ce qui est d’avoir des opinions et de vraiment planter mon drapeau dans le sol et de dire:” C’est le système que j’utilise et tout le monde devrait l’utiliser “, je ne suis certainement pas faire ça », a-t-elle déclaré au point de vente, ajoutant qu’elle se sent encore plus déterminée à influencer positivement le monde maintenant qu’elle est mère. “Je dois m’assurer que je fais ma part pour laisser un monde meilleur, pour lui et pour tous les enfants de notre avenir.”

