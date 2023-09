Eva Longoria porte un bikini blanc à Miami avec son fils : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Dire au revoir à l’été ! Eva Longoria, 48 ans, a fait ses adieux à l’été le 7 septembre en partageant un carrousel de photos via Instagram de son séjour à Miami. Le Femmes au foyer désespérées alun grésillait sur la plage dans un petit bikini blanc sur la troisième diapositive. Elle a coiffé son ensemble de plage avec un chapeau tracker noir sur lequel était écrit « TEQUILA » et un délicat collier autour du cou. Eva a notamment posé aux côtés de son fils, Santiago Enrique Baston5, alors qu’ils profitaient du soleil.

« Des choses à Miami », a-t-elle légendé le message, avec un palmier et un emoji de flamant rose. La douce tournée estivale comprenait quelques autres moments adorables avec Santiago et sa célèbre maman. Dans la première diapositive, l’enfant de cinq ans et Eva se sont installés confortablement dans leur lit pendant qu’ils prenaient une pause dans leurs plaisirs estivaux. Plus tard, dans la quatrième diapositive, son fils avait l’air élégant dans une chemise à col bleu et un short vert. La bombe brune a accueilli son fils en 2018 avec son mari, José Baston55.

Peu de temps après que la starlette ait partagé les photos avec ses 9,6 millions de followers, beaucoup d’entre eux ont inondé les commentaires de leurs réactions et compliments. « Je l’aime!!! Vous avez l’air de passer un moment tellement merveilleux, les gars, ese chulo !!! Maman, tu as des ennuis !! un admirateur s’est exclamé, tandis qu’un autre a ajouté : « Oh mon Dieu… Santi ressemble à un petit homme !! » Quelques fans distincts n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point Eva et son fils se ressemblent. « Santi est une copie de vous », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a répondu: « Jumeaux !! »

Ce n’est pas non plus sa première publication en bikini ces dernières semaines, puisqu’Eva a épaté dans un maillot de bain rose vif à la plage le 4 septembre ! La femme de 48 ans s’est de nouveau rendue sur Instagram plus tôt cette semaine pour montrer une photo de son maillot de bain une pièce qui canalisait la Barbie qui sommeille en elle. « Je profite de ces derniers jours de l’été », a écrit le fondateur de Casa Del Sol Tequila en légende du message sur la plage. Sur la photo, Eva était magnifique dans un maillot de bain plongeant avec un chapeau fedora de plage et des lunettes de soleil noires.

Une fois de plus, ses followers n’ont pu s’empêcher de complimenter Eva pour sa photo en bikini et son ensemble chic MYRASWIM. « Maman sexy », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre s’est évanoui, « Très belle et magnifique. » Pendant ce temps, son copain, Lisa Vidal, a également félicité Eva pour son message sur la fête du Travail. « Haaaawwttt [sic] maman !!», a écrit l’homme de 58 ans. Avant cela, Eva avait offert à ses abonnés une autre publication en bikini après avoir partagé un carrousel de photos de sa récente baignade le 13 août. « Sunday Funday », avait-elle sous-titré la publication à l’époque.