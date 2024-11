Eva Longoria gagne toujours de l’argent grâce à « John Wick »

Eva Longoria est saluée comme l’une des personnes qui ont rendu possible la franchise « John Wick », et elle dit maintenant qu’elle n’a pas pleinement réalisé au début ce qu’elle faisait.

Dans une interview avec Business Insider, Longoria a parlé d’investir dans le film à succès de 2014 après que le budget ait été insuffisant avant le début du tournage.

Le co-réalisateur Chad Stahelski avait expliqué à la publication comment le co-réalisateur David Leitch et la star Keanu Reeves avaient investi leur propre argent, et l’un des producteurs du film, Basil Iwanyk, avait dépensé trois cartes de crédit au maximum pour essayer d’obtenir le film d’action et de vengeance. fait.

Longoria, a déclaré Stahelski, « est venue à la rescousse et elle a fourni le financement intermédiaire, littéralement moins de 24 heures avant que nous devions verrouiller les portes du film et partir » après que l’agence artistique CAA, qui mettait en place le financement, a proposé certains de leurs clients la possibilité d’investir.

« Ma bankroll était toute nouvelle, et c’était beaucoup d’argent, et je me disais : « Alors, comment ça marche ? Je n’en avais aucune idée », dit maintenant Longoria. «J’adorerais dire que j’étais un génie de l’investissement et que je savais et j’ai calculé mon risque. Non, rien de tout ça.

Elle a confirmé l’information sur la CAA en expliquant : « Un agent, et ce n’était même pas mon agent, il m’a appelé et m’a dit : ‘Tu as de l’argent, tu devrais mettre ton argent ici.’ »

« Et je ne savais même pas comment un film était réalisé », a déclaré Longoria. « Je me suis demandé : « Que voulez-vous dire par financement de déficit ? »

Cela a déclenché une passion chez Longoria, qui a continué à produire plusieurs projets.

Elle a déclaré qu’elle bénéficiait toujours financièrement de son investissement initial.

« Mon mari est ami avec le directeur de Lionsgate, et il lui dit parfois : ‘Je vois que nous avons fait un chèque à Eva cette semaine' », a-t-elle déclaré. «Mais les génies étaient Chad et David et la star qu’était Keanu. Je viens de faire le chèque.