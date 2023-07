Eva Longoria en Daisy Dukes & Bikini noir avec son fils : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Eva Longoria a été repéré lors d’une sortie en famille dans les magnifiques montagnes de Marbella, en Espagne, le vendredi 8 juillet. Femmes au foyer désespérées alun, 44 ans, a été rejointe par son beau mari Jose Baston et leur fils de 4 ans Santiago. Portant un ensemble audacieux composé d’un haut de bikini noir et de marguerites, Eva était tout sourire alors que la famille parcourait le terrain accidenté.

La mère d’un enfant a balayé ses tresses de corbeau de marque dans un chignon lâche pour l’aventure, alors qu’elle a ajouté un ensemble de baskets blanches et un sweat à capuche enroulé autour de sa taille pour un look décontracté. Pendant ce temps, son adorable garçon portait le débardeur de dinosaure le plus mignon alors qu’il tenait la main de sa mère adorée.

Eva, qui a accueilli Santiago avec José en juin 2018, s’est entretenue EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie au moment de se remettre en forme après la grossesse. « Je mange de l’air et je bosse fort ! » a-t-elle plaisanté lors du déjeuner d’autonomisation de la Global Gift Foundation USA. « Je veux être en bonne santé pour mon fils. Mais maintenant, mes vêtements me vont à nouveau.

Cependant, elle a insisté sur le fait qu’elle ne se mettait pas trop de pression pour essayer de réduire immédiatement le poids de la grossesse. « J’ai vraiment donné à mon corps le temps de s’adapter au post-partum et à la post-grossesse », a-t-elle expliqué. « Vous savez, il a eu un bébé ! Cela a créé une vie humaine, donc je n’ai vraiment pas eu trop de mal à me remettre en forme.

Pendant ce temps, Eva a récemment déclaré qu’elle était prête à la revoir Femmes au foyer désespérées personnage de Gabby Solis. «Je serais le premier à m’inscrire pour un redémarrage. Gaby me manque tellement ! Ça me manque d’être Gabby Solis », a-t-elle déclaré à Mario López lors d’un entretien pour Accès. Malheureusement, Eva ]a dit qu’elle savait pertinemment que le créateur de l’émission, Marc Cerisene serait pas partant.

« Marc ne le ferait pas, notre créateur. Je lui ai parlé plusieurs fois », a révélé Eva. « Il a l’impression qu’il n’y a pas de ‘Pourquoi maintenant?’ Comme, pour un redémarrage, il ne le ferait pas », a-t-elle expliqué. « Il veut savoir, comme, ‘Qu’est-ce que j’ai à dire avec ces personnages que nous n’avons pas encore complètement exploités?' »

