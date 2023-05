Eva Longoria dénonce Hollywood pour traitement injuste

Eva Longoria a déclaré mardi que les réalisatrices de couleur n’avaient pas autant de chances que les hommes blancs à Hollywood.

« J’ai ressenti le poids de ma communauté, j’ai ressenti le poids de chaque réalisatrice parce que nous ne mordons pas beaucoup à la pomme », a déclaré l’ancienne de « Desperate Housewives » à Cannes à propos de son premier long métrage « Flamin’ Hot ». » lors de la conférence Kering Women in Motion.

Longoria, qui a réalisé des épisodes de « Black-ish » et « Jane the Virgin », a déclaré qu’elle avait réalisé que le dernier film de studio réalisé par Latina remonte à 20 ans.

« Nous ne pouvons pas avoir un film tous les 20 ans », a-t-elle déclaré. « Donc, le problème est que si ce film échoue, les gens disent: » Oh, les histoires latinos ne fonctionnent pas. « Oh, les réalisatrices ne sont vraiment pas à la hauteur. » »

Elle a ajouté: « Nous n’obtenons pas beaucoup d’at-bats. Un homme blanc peut réaliser un film de 200 millions de dollars, échouer et en obtenir un autre. N’est-ce pas? »

Elle a dit qu’elle avait envie de tourner « Flamin’ Hot »: « Nous en avons un au bâton. Nous avons une chance. Je dois bien faire les choses, je dois bien le faire, je dois travailler deux fois plus dur, je dois me dépêcher tout le monde dans la pièce, je dois travailler deux fois plus vite, je dois le faire deux fois moins cher… Vous emportez vraiment les traumatismes générationnels avec vous dans la réalisation du film.

La femme de 48 ans a déclaré que ces pressions l’avaient « alimentée ». « J’étais tout simplement déterminée et excitée pour le voyage et nous avons un beau film », a-t-elle déclaré.

« Flamin’ Hot », basé sur des mémoires de 2013, raconte « l’histoire inspirante de Richard Montañez, un concierge de Frito Lay qui a contribué à perturber l’industrie alimentaire », selon Disney +.

Le film met en vedette Jesse Garcia, Tony Shalhoub, Dennis Haysbert, Emilio Rivera et Annie Gonzalez. Le film a fait l’objet de débats en raison de questions entourant l’invention de la saveur Flamin ‘Hot Cheetos – Montañez a affirmé l’avoir créé, tandis que Frito-Lay a contesté cette affirmation. Cependant, Longoria a précisé au magazine People que son intention était de « ne jamais raconter l’histoire du Cheeto ».

« Le film ‘Flamin’ Hot’ est l’histoire de Richard Montañez, racontée de son point de vue », a déclaré Frito-Lay au magazine People dans un communiqué. « Ses contributions à Frito-Lay sont mises en évidence tout au long du film, en particulier ses idées et ses idées sur la façon de mieux servir les consommateurs hispaniques et d’engager la communauté hispanique, un héritage que PepsiCo continue aujourd’hui. Nous lui en sommes reconnaissants et espérons que les gens apprécieront le film. . »

Lors de son apparition à Cannes, Longoria a déclaré que les Latinos étaient toujours sous-représentés devant et derrière la caméra et « nous n’exploitons toujours pas les femmes de la communauté latino ».

Longoria a ajouté: « Donc, le mythe selon lequel Hollywood est si progressiste est un mythe lorsque vous regardez les données », affirmant qu’il existe une « illusion » d' »équité » dans l’industrie. « Je veux dire, oui, nous avons eu quelques victoires mais comme non, nous avons encore tellement de choses à faire. »

L’actrice a noté que l’iniquité dans l’embauche est plus Hollywood « embauche inconsciemment qui ils ont toujours embauché » que l’injustice intentionnelle.

Longoria s’est dite déçue de « n’avoir pas vu beaucoup de changement » dans la représentation des Latinos derrière la caméra depuis qu’elle a fondé sa société de production UnbeliEVAble en 2005.

En tant qu’actrice au début de sa carrière à Hollywood, elle a déclaré qu’elle voulait plus de contrôle sur le produit final.

« Quand je jouais, je n’avais pas l’impression d’atteindre mon plein potentiel en tant qu’être humain », a-t-elle déclaré. « J’étais comme, ‘Je vais travailler, je me tiens sur une marque, je dis mes lignes et je rentre chez moi. Je ne l’édite pas. Je ne le lance pas. Je ne mets pas la musique dessus. Je ne le commercialise pas. Je n’ai pas mon mot à dire sur quoi que ce soit « , et cela m’a vraiment dérangé, alors immédiatement je me suis dit: » Eh, je n’aime pas ça. Je vais retourner à la production et réalisation », ce qu’elle a dit avoir fait avant de devenir célèbre pour « Desperate Housewives ».

L’actrice de « Dora et la cité d’or perdue » a depuis pris du recul par rapport à la comédie pour se concentrer sur la production et la réalisation.

