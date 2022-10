Eva Longoria câline son fils Santiago tout en explorant Barcelone: ​​Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Eva Longoria, 47 ans, ressemblait à une mère fière sur un trottoir à Barcelone, en Espagne, vendredi. L’actrice, qui tourne la série Terre de femmes à l’endroit, a été photographiée souriante alors qu’elle embrassait et étreignait son fils Santiago, 4, sur un trottoir à l’extérieur. Elle avait les bras tendus avant de prendre l’adorable bébé et il a montré qu’il était à l’aise quand il a posé sa tête sur son épaule.

Plus à propos Eva Longoria

Eva portait un t-shirt gris clair et un pantalon de jogging assorti lors de la sortie. Elle portait également des baskets blanches et avait ses longs cheveux baissés avec des lunettes de soleil sur la tête alors qu’une sauvegarde à motifs bleus était placée sur son dos. Le petit Santiago portait un t-shirt blanc, un pantalon noir avec des étoiles grises dessus et des baskets noires et blanches avec des chaussettes grises.

Le dernier moment mémorable d’Eva avec son fils survient alors qu’elle était occupée à filmer son prochain long métrage, qui est basé sur le roman primé du même nom de Sandra Barneda. Il comprendrait six épisodes et serait tourné en anglais et en espagnol. Eva joue Gala, qui est “un nid vide à New York dont la vie est bouleversée lorsque son mari implique la famille dans des irrégularités financières, et elle est forcée de fuir la ville aux côtés de sa mère vieillissante et de sa fille d’âge universitaire”, dans la série , selon Courrier quotidien.

“Les trois femmes se cachent dans une ville viticole d’Espagne, après la disparition de son mari, alors qu’elles échappent aux dangereux criminels envers lesquels le mari de Gala a une dette”, a ajouté le média. “La ville espagnole où la famille s’est enfuie, la mère de Gala était auparavant leur il y a 50 ans et a juré de ne jamais revenir. Les commérages commencent à se répandre dans la petite ville et les secrets et les vérités des familles commencent à se dévoiler.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Quand Eva ne passe pas de temps en Espagne pour faire son travail, elle s’assure de s’amuser et de profiter des plages du pays. Elle a été aperçue exhibant sa silhouette incroyable dans un haut de bikini rouge et Daisy Dukes lors d’un voyage sur une plage de Marbella la semaine dernière. Elle a amené Santiago, qu’elle partage avec son mari José Bastonet a pris la brise fraîche de l’eau.