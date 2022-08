Eva Longoria, 47 ans, porte un short taille haute pour un dîner au restaurant : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Eva Longoria a l’air chic alors qu’elle bat la chaleur de l’été ! L’actrice, 47 ans, est sortie à Beverly Hills dans la soirée de lundi. 8 août pour un dîner au restaurant chinois populaire Mr Chow et elle était magnifique dans une taille haute assortie ensemble short et blazer. La couleur crème de l’ensemble complimenté La peau d’été éclatante et bronzée d’Eva et a aidé ses cheveux bouclés bruns à ressortir. Elle accessoirisé avec des couleurs plus nude qui ont pris la forme d’un sac à main marron et beige, or et argent bijouxet bronzer et dégager pompes. Ses cheveux étaient portés dans un coquette style mi-haut, mi-bas.

Eva a certainement pris goût aux ensembles de shorts et de blazers, car elle a de nouveau été photographiée en train de basculer un ensemble le samedi 6 août. L’ensemble, fabriqué par Skies Are Blue, était fait d’un tissu rose bubblegum et était associé à un blanc débardeur court sous le blazer ouvert. Elle portait les mêmes talons beiges et transparents avec cet ensemble et l’a apparemment associé aux mêmes colliers et bracelets en couches d’or et d’argent et aux boucles d’oreilles créoles surdimensionnées qu’elle portait lundi. Cette nuit-là, cependant, elle portait un grand fourre-tout en toile sur lequel était imprimé Casa Del Sol – la marque de tequila qu’elle a cofondée – et jeta ses magnifiques cheveux en une queue de cheval qui comportait des mèches lâches encadrant élégamment son visage.

Bien sûr, le Femmes au foyer désespérées alun a tué dans tout ce qu’elle met tout l’été. Le 8 août, elle a partagé un instantané d’elle-même se promenant dans un bâtiment bleu vif dans des marguerites à taille haute, un body avec une découpe en trou de serrure sur la poitrine et des baskets blanches. La tenue mettait en valeur ses jambes et ses bras toniques sans être trop révélatrice. “Joyeux lundi! Assurez-vous d’ajouter un peu de couleur à votre semaine”, a-t-elle légendé la magnifique photo.

En juillet, Eva a montré son physique en forme lors de vacances en Italie avec son mari, José Antonio Bastonet leur fils de 4 ans, Santiago. Le 10 juillet, elle a été vue en train de prendre le soleil au large de Capri dans un bikini à cordes blanches orné d’un motif noir et jaune. Quelques jours plus tard, elle a tué dans un bikini string noir, qu’elle a montré dans une vidéo TikTok dans laquelle elle a montré ses mouvements vers “Cumbia Buena” de Grupo La Cumbia. Le même jour, elle a partagé un autre TikTok de sa détente sur le yacht privé qu’elle a loué pour les vacances en famille. Elle avait l’air majestueuse dans une robe d’été vert émeraude alors qu’elle sirotait du vin rouge.

Qu’elle se pavane sur les trottoirs de Los Angeles dans des ensembles élégants ou qu’elle grésille en bikini, Eva a revendiqué cet été comme le sien.