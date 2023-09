Eva Fahidi-Pusztai, survivante de l’Holocauste qui a mis en garde contre le populisme d’extrême droite en Europe, est décédée à 97 ans

Eva Fahidi-Pusztai, une survivante de l’Holocauste qui a passé les dernières années de sa vie à mettre en garde contre la réémergence du populisme d’extrême droite et de la discrimination contre les minorités à travers l’Europe, est décédée. Elle avait 97 ans.

Le Comité international d’Auschwitz a déclaré que Fahidi-Pusztai était décédé lundi à Budapest. La cause du décès n’a pas été indiquée.

« Les survivants d’Auschwitz du monde entier ont fait leurs adieux à leurs compagnons de souffrance, amis et compagnons avec une profonde tristesse, gratitude et respect », a déclaré le groupe dans un communiqué publié sur son site Internet.

Fahidi-Pusztai est né en 1925 à Debrecen, en Hongrie, dans une famille juive de la classe moyenne supérieure. Sa famille s’est convertie au catholicisme en 1936, mais cela ne l’a pas protégé de la persécution.

Après l’occupation de la Hongrie par la Wehrmacht allemande au début de 1944, la famille fut contrainte de déménager dans un ghetto.

En juin 1944, la population juive fut rassemblée dans une briqueterie et déportée dans plusieurs transports vers le camp d’extermination nazi d’Auschwitz.

Fahidi-Pusztai avait 18 ans lorsqu’elle et sa famille furent déportées lors du dernier transport vers Auschwitz, le 27 juin 1944. Sa mère et sa petite sœur Gilike furent assassinées immédiatement après leur arrivée. Son père a succombé aux conditions inhumaines du camp quelques mois plus tard, a indiqué le Comité d’Auschwitz sur sa page d’accueil.

Six millions de Juifs européens ont été assassinés par l’Allemagne nazie et ses acolytes à travers l’Europe pendant l’Holocauste, dont 49 membres de la famille de Fahidi-Pusztai, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Elle était la seule à avoir survécu.

Fahidi-Pusztai a été déporté d’Auschwitz vers un sous-camp du camp de concentration de Buchenwald, dans la ville d’Allendorf, dans la province de Hesse. Elle devait travailler 12 heures par jour comme ouvrière esclave dans une usine d’explosifs du camp de concentration de Muenchmuehle.

En mars 1945, quelques semaines seulement avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle réussit à s’échapper lors d’une soi-disant marche de la mort emmenant les détenus des camps de concentration vers l’ouest alors que les soldats soviétiques approchaient par l’est. C’est alors qu’elle fut libérée par les soldats américains.

« Ce n’est que plusieurs années après sa libération qu’Eva Fahidi a commencé à parler de ses souvenirs du meurtre de sa famille et de son existence en tant que travailleuse esclave », a déclaré à Berlin Christoph Heubner, vice-président exécutif du Comité international d’Auschwitz.

« Sa vie est restée marquée par la perte de sa famille, mais néanmoins, avec un cœur infiniment grand, elle a persisté dans sa joie de vivre et a fait confiance au pouvoir de la mémoire », a ajouté Heubner.

Après la guerre, Fahidi-Pusztai retourne en Hongrie. Elle a ensuite écrit deux livres sur ses expériences et visité des écoles en Allemagne pour partager ses expériences traumatisantes de l’Holocauste avec les étudiants et mettre en garde contre la réémergence du populisme d’extrême droite en Europe.

Fahidi-Pusztai a également travaillé en étroite collaboration avec le Mémorial de Buchenwald dans l’ancien camp près de la ville de Weimar, en Allemagne de l’Est, pour garantir que le sort des femmes juives ne soit pas oublié, en particulier, a écrit le mémorial sur son site Internet.

« Les livres d’Eva Fahidi, qui la montrent comme une grande styliste et une conteuse lucide, resteront, tout comme ses craintes et ses avertissements face aux tirades populistes et aux violences d’extrême droite contre le peuple juif, les Sinti et les Roms, non seulement dans son pays. en Hongrie natale, mais dans de nombreux pays européens », a écrit le Comité international d’Auschwitz dans son message d’adieu.

Les minorités sinti et rom ont également été persécutées à l’époque nazie.