Euthanasie : l’ancien Premier ministre néerlandais et son épouse meurent main dans la main dans une euthanasie en duo

Ancien Premier ministre néerlandais Dries van Agt et son épouse Eugénie van Agt-Krekelberg sont décédés le 5 février à l’unisson par un tribunal. duo-euthanasie . Les sept décennies ont choisi de quitter cette vie de la même façon qu’ils l’avaient commencée : main dans la main et ensemble ! Ils avaient tous deux 93 ans.“En accord avec la famille immédiate, nous annonçons que notre fondateur et président d’honneur Dries van Agt est décédé le lundi 5 février dans sa ville natale de Nimègue. Il est décédé ensemble et main dans la main avec son épouse bien-aimée Eugénie van Agt-Krekelberg, le soutien et le soutien avec lesquels il a été ensemble pendant plus de soixante-dix ans et qu’il a toujours continué à appeler “ma fille”. Les funérailles ont eu lieu en privé. Van Agt et sa femme avaient tous deux 93 ans”, The Rights Forum , a déclaré dans un communiqué une organisation de défense des droits humains fondée par l’ancien Premier ministre.Le couple souffrait d’une santé précaire, selon des informations. Dries van Agt a souffert d’une hémorragie cérébrale en 2019 et n’a pas pu se remettre par la suite. Van Agt et sa femme étaient très malades, mais « ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre », a déclaré aux médias Gerad Jonkman, directeur du Forum des droits.

Qu’est-ce que l’euthanasie en duo ?



L’euthanasie est légale aux Pays-Bas. Cela donne à un individu le droit de choisir la mort. Au total, 8 720 personnes sont mortes par euthanasie au cours du Pays-Bas en 2020. Au moins 29 couples sont morts ensemble en 2022, en 2020 13 couples y avaient opté. Les Pays-Bas autorisent le suicide assisté et l’euthanasie depuis 2002. La demande est accordée après que les individus demandent à mettre fin à leurs jours avec l’approbation d’un médecin indiquant qu’ils traversent « des souffrances insupportables sans perspective d’amélioration ».

Des pays comme la plupart des États-Unis, l’Australie et de nombreux pays asiatiques, dont le Japon et la Corée du Sud, appliquent des lois strictes contre l’euthanasie. Dans ces régions, les considérations éthiques, morales et religieuses influencent fortement les cadres juridiques entourant les décisions de fin de vie. Malgré les débats en cours et le plaidoyer en faveur de la légalisation de l’euthanasie, des obstacles juridiques persistent, limitant l’autonomie des individus face à leur propre mort et conduisant souvent à des souffrances prolongées pour les patients en phase terminale et leurs familles.

En Inde, l’euthanasie passive a été légalisée en 2018. L’euthanasie passive consiste à suspendre le traitement médical pour permettre à la personne de mourir. Ceci est différent de l’euthanasie active, dans laquelle une injection mortelle est généralement administrée pour mettre fin à la vie d’une personne.