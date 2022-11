Eustáquio et ses coéquipiers canadiens refusent de se laisser intimider avant le choc de la Coupe du monde avec la Croatie

Chris Jones est au Qatar pour couvrir la Coupe du monde masculine pour CBC Sports.

Stephen Eustáquio n’attire pas l’attention de ses collègues les plus voyants de l’équipe nationale masculine canadienne : c’est un milieu de terrain défensif — moins l’étincelle, et plus la poudre à canon. Mais il y a des leçons pour chacun de ses coéquipiers, pour nous tous, dans son ascension lente et régulière.

“Vous pouvez voir pourquoi les gens arrivent au sommet de leur métier”, a déclaré John Herdman, son entraîneur admiratif, à Doha samedi, un peu plus de 24 heures avant que son équipe ne joue un match “do-or-die” ici contre redoutable Croatie.

Le fait que les Canadiens aient un tel match à jouer témoigne suffisamment de leur raffinement collectif. Qu’ils parlent de manière crédible de la gagner – “Ça va être dur pour nous, mais ça va être dur pour eux”, a déclaré Eustáquio – semble presque surréaliste.

Lorsque Herdman a pris la relève en tant qu’entraîneur masculin en janvier 2018, le Canada était classé 94e au monde, entre le Gabon et les îles Féroé (population de 49 053).

L’année suivante, Eustáquio a rejoint l’effort. Il est né à Leamington, en Ontario, de parents portugais, et la famille est revenue au Portugal lorsqu’il avait sept ans. Il aurait pu jouer pour le Portugal. Il a plutôt choisi le Canada.

REGARDER | Le Canada fait face à un match incontournable contre la Croatie :

Aperçu : Le Canada affronte la Croatie dans le match incontournable de la Coupe du monde L’hôte Andi Petrillo est rejoint par l’ancien joueur de Canada Soccer Jimmy Brennan avant le prochain match de l’équipe nationale masculine du Canada contre la Croatie en Coupe du monde.

“Même si nous ne nous sommes pas qualifiés, j’ai pris la meilleure décision de ma vie en venant jouer pour le Canada”, a-t-il déclaré après que lui et ses coéquipiers aient terminé leur improbable parcours vers leur première Coupe du monde depuis 1986.

Lorsqu’il avait fait ce choix fatidique, Eustáquio avait connu une période brutale dans sa carrière, qui avait débuté en troisième division portugaise. “Il a été radié”, a déclaré Herdman.

En janvier 2019, il avait déménagé au Mexique pour jouer pour Cruz Azul ; à ses débuts, il s’est fait exploser le genou. Il y a des images de lui étiré, sa jambe en morceaux, ses mains pressées contre ses yeux pleins.

Il joue maintenant dans son club de football pour Porto, où il a fait sensation, marquant lors de matches consécutifs de la Ligue des champions avant la pause de la Coupe du monde.

Il a été tout aussi brillant pour son pays. Lors de la courte première défaite du Canada contre la Belgique, Eustáquio noix de muscade Kevin De Bruyne, l’un des plus grands milieux de terrain de la Terre, avant de délivrer un beau ballon dans la surface. Jonathan David a manqué de peu de mettre sa tête correctement derrière.

Eustáquio affronte le Belge Kevin De Bruyne lors de la défaite 1-0 du Canada plus tôt dans le tournoi masculin de la Coupe du monde. Le Canadien a réussi un coup brillant contre le grand belge qui a presque abouti à un but. (photo belga)

Un absolutiste

La pièce s’est déroulée juste devant Herdman. Il se tourna et croisa les yeux de son fils, Jay, assis dans la foule derrière lui. “Nous nous regardions tous les deux avec admiration”, a déclaré Herdman.

Comment se lève-t-on d’une civière au Mexique pour faire du muscade Kevin De Bruyne lors d’une Coupe du monde au Qatar ?

Eustáquio semblait gêné par la question. “J’ai eu beaucoup de mauvais moments”, a-t-il déclaré. “J’ai eu de bons moments. La situation de De Bruyne n’a duré qu’un instant. Au moment où je l’ai fait, je l’ai oublié. Cela ne va pas nous faire gagner. Ce qui va nous faire gagner, c’est marquer des buts.”

Mais même dans sa déviation, il y avait une réponse : Eustáquio est un absolutiste. Il croit au bien et au mal. Pour lui, la grandeur n’est pas un accident : c’est l’accumulation d’expériences, positives et négatives, et les leçons que l’on peut tirer de chacune. L’amélioration est un exercice de correction constante.

“Je n’ai rencontré personne avec son niveau d’attention aux détails”, a déclaré Herdman, ce qui est quelque chose, compte tenu de ses propres qualités obsessionnelles. (Herdman était furieux après avoir eu 40 minutes de retard pour sa première conférence de presse de la Coupe du monde. Il avait deux minutes d’avance pour sa deuxième.)

“Les conversations tactiques que nous avons, les minuscules microdétails sur sa préparation physique, c’est au niveau supérieur.”

Eustáquio est si dur avec lui-même, si illimité dans ses aspirations, qu’il peut laisser son entraîneur se sentir comme un imposteur, incapable de respecter les mêmes mesures. “Si vous avez un jour de congé, vous le savez”, a déclaré Herdman. “Si vous êtes en dessous de son niveau, vous le savez. Il nous pousse aussi fort que nous le poussons.”

Eustáquio a joué un rôle clé pour son équipe de club de Porto en Ligue des champions. (AFP via Getty Images)

Les Croates se sentent méprisés

Eustáquio, perpétuellement motivé, n’a jamais envisagé d’aborder son football ou sa vie d’une autre manière. “Chaque demi-seconde pendant laquelle vous êtes éteint, chaque détail que vous n’obtenez pas correctement, c’est un but contre”, a-t-il déclaré.

Les Croates, finalistes de la Coupe du monde masculine en 2018, exigeront sa perfection. Leur milieu de terrain, ancré par Luka Modric, est sans doute le meilleur du jeu international.

Ils sont également un peu en colère, après que Herdman ait d’abord dit à son équipe, puis au monde, qu’après la défaite contre la Belgique, les Canadiens devaient maintenant “Eff Croatie”.

“Cette façon de mettre les mots ensemble n’est pas un signe de respect”, a déclaré l’entraîneur-chef croate Zlatko Dalic lors de sa propre conférence de presse samedi. “Nous sommes deuxièmes au monde.”

Ivan Perisic, son ailier polyvalent, était assis à côté de lui. “J’ai hâte que le match commence”, a-t-il déclaré. Il s’est ensuite retourné et a fixé un groupe de journalistes canadiens dans l’auditoire, comme s’il voulait qu’ils transmettent le message.

Certains d’entre eux déglutirent. Si Stephen Eustáquio était à leur place, il aurait probablement hoché la tête. Il ne peut pas non plus attendre le match. Il s’y est préparé toute sa vie.

