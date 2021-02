«Borat Subsequent Moviefilm» et «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» se sont rapprochés des nominés aux Oscars mardi lorsque l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a annoncé ses sélections pour neuf catégories.

«Wuhan Flu», de la suite de «Borat», et «Husavik», de la comédie Will Ferrell sur le concours européen, ont progressé dans la catégorie des chansons originales avec 13 autres morceaux. Quelque 92 chansons, dont « Just Sing » de « Trolls World Tour », n’ont pas été retenues.

Les membres des différentes sections voteront du 5 au 9 mars pour déterminer les cinq derniers candidats. Les nominations aux Oscars seront annoncées le 15 mars.

Dans la catégorie des longs métrages documentaires, 238 films en lice ont été ramenés à 15. Les favoris toujours dans le mix incluent «Dick Johnson Is Dead», «Crip Camp» et «My Octopus Teacher» de Netflix. Sont également en lice « All In: The Fight for Democracy » et « MLK / FBI » d’Amazon. Ni le populaire «The Social Dilemma» de Netflix ni le «Dissident» de Bryan Fogel, sur le meurtre de Jamal Khashoggi, ne figuraient sur la liste.