Eurovision: l’Ukraine choisit son entrée en 2023 après une compétition dans un bunker souterrain | Actualités Ents & Arts

L’Ukraine a choisi sa candidature pour le concours Eurovision de la chanson de l’année prochaine après des actes présélectionnés exécutés dans un bunker souterrain alors que l’assaut meurtrier russe se poursuivait au-dessus.

La tenue électro Tvorchi a été sélectionnée pour représenter le pays en 2023 par une combinaison de juges et du public.

Le kitsch concours musical a pris une importance beaucoup plus grande face à la plus grande guerre terrestre d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des Ukrainiens soutenus par la victoire de l’entrée de la nation, Orchestre Kalouchen mai.

Cette victoire a valu à l’Ukraine le droit d’accueillir la compétition 2023 – mais en raison de la guerre en cours, elle se tiendra à Liverpool en mai.

La sélection pour l’entrée de l’Ukraine a été diffusée en direct depuis une station de métro de Kyiv, qui sert également d’abri anti-bombes.

Dix actes ont atteint le tour final sur 289 participants.

Tvorchi a été formé en 2018 par des amis nigérians, Andrew Hutsuliak et Jeffery Augustus Kenny, qui se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient à l’Université nationale de médecine de Ternopil, dans l’ouest de l’Ukraine.

Le duo, qui se produit généralement en anglais, a déjà connu un succès national, avec quatre albums et plusieurs singles à succès à leur actif.

Andrew Hutsuliak et Jeffery Augustus Kenny ont formé Tvorchi à l’école de médecine. Photo : Eurovision



L’orchestre ukrainien Kalush a remporté l’Eurovision cette année



La chanson qu’ils interpréteront au concours s’appelle Heart Of Steel.

Suite à leur victoire, le groupe a écrit sur Instagram : “Merci, les gens au cœur d’acier.

“Nous ferons tout pour bien représenter l’Ukraine dans notre éternité.”

Avant la finale, le producteur de l’émission de sélection Pianoboy a déclaré: “Je suis très reconnaissant à tous les musiciens qui ont réussi à faire un travail important dans des circonstances vraiment difficiles, à la fois émotionnellement et physiquement, souvent sous des sirènes et des bombardements, dans des sous-sols et sans électricité approvisionnement.”

Liverpool a vu une offre de Glasgow pour accueillir le salon 2023, dont la grande finale aura lieu le 13 mai.

La ville a promis d’organiser “la meilleure fête de tous les temps” et de rendre l’Ukraine fière.