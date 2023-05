Eurovision: le rappeur ukrainien qui a apporté son message furieux sur la guerre de la Russie pour le montrer après la mort de son frère

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Ja réalité tragique de la guerre sanglante de la Russie contre l’Ukraine a récemment occupé le devant de la scène dans un cadre plutôt inhabituel – le concours Eurovision de la chanson.

La nation assiégée était censée accueillir l’événement, mais en raison du conflit en cours et meurtrier, il a été transféré à Liverpool.

Les artistes ukrainiens ont non seulement assisté à l’émission toujours populaire, mais se sont assurés de profiter de l’occasion pour diffuser leur message à l’énorme audience de la télévision.

Otoy s’est porté volontaire sur la ligne de front ukrainienne l’été dernier, récupérant les corps des soldats morts et les ramenant à leurs familles (Otoy)

Parmi eux se trouvait le rappeur de Kiev Otoy, qui a perdu son propre frère en première ligne.

Le jeune homme de 24 ans, dont le vrai nom est Vyacheslav Drofa, s’est produit à l’Eurovision aux côtés d’autres musiciens ukrainiens, sensibilisant des millions de personnes aux atrocités de l’invasion.

Il a décrit « l’adrénaline et l’émotion » qui parcouraient son corps alors qu’il montait sur scène plus tôt ce mois-ci, racontant L’indépendant: « Je n’ai jamais ressenti un tel niveau de solidarité et de soutien envers le peuple ukrainien qu’à Liverpool.

« Ce niveau de compréhension et d’émotion à l’Eurovision, c’était fou. Tout le monde était avec vous et votre pays. C’était comme, ‘Nous vous soutenons parce que vous traversez l’enfer’.

Otoy n’est pas étranger à cet enfer, ayant reçu en mars la tragique nouvelle qu’un corps découvert en Ukraine était son frère, qui avait disparu en avril précédent alors qu’il défendait Marioupol assiégé.

« Je ne sais même pas ce que j’ai ressenti », a déclaré Otoy. « Lorsque vous espérez pendant un an qu’il est en vie et que vous ne trouvez rien, alors réalisez que son corps est à Kiev et que vous devez l’identifier.

« En fait, ce n’est même pas un corps – c’est une tête, un bout de jambe, une partie de main, des petits bouts d’os. Nous ne pouvions l’identifier qu’à travers ses dents. C’est vraiment mauvais, les pires émotions que j’ai eues dans ma vie en fait.

Otoy a été contraint d’identifier les restes de son propre frère (Otoy)

La musique du rappeur reflète sa fureur et il accuse la Russie de vouloir « détruire » l’Ukraine et sa culture.

« Je ressens beaucoup de colère en moi à cause de ce que font les Russes », a-t-il déclaré. « Ils ont déjà franchi toutes les lignes rouges, il n’y a pas de retour en arrière, nous devons nous battre jusqu’au bout.

« Si nous arrêtons maintenant, donnez-lui 10 ans et ils reviendront avec une plus grande armée, puis ils envahiront la Pologne, qui est membre de l’OTAN. Nous combattons un mal mondial.

« La raison pour laquelle nous le faisons, c’est que nous sommes vraiment fatigués de ce connard russe – essayant de détruire l’Ukraine, notre culture, nos musiciens. »

Non seulement le jeune homme de 24 ans a abordé la guerre à travers sa musique, mais il s’est porté volontaire sur la ligne de front l’été dernier en récupérant les corps de soldats morts et en les ramenant à leurs familles.

Le rappeur a décrit « l’adrénaline et l’émotion » qui traversaient son corps alors qu’il montait sur la scène de l’Eurovision (Otoy)

Il collecte également des fonds pour fournir des fournitures militaires aux soldats ukrainiens pour la contre-offensive prévue par le pays.

Son travail quotidien est dans l’informatique, travaillant comme directeur UX dans une entreprise qui a créé RSFY, un traqueur mobile des pertes de l’armée russe. La société a également développé l’application TacticMedAid, qui fournit des instructions médicales aux personnes si elles saisissent leurs symptômes après avoir été blessées.

Otoy jongle avec tous ces rôles lors des fréquentes attaques de Moscou contre la capitale ukrainienne.

« Cela ressemble à un rêve surréaliste dans lequel je vis », a-t-il déclaré. « Chaque fois qu’il y a des attaques aériennes ou à la roquette, ou des bombardements, cela ressemble à ce genre de cauchemar. Je pense, donnez-moi quelques minutes, puis tout ira bien – mais je ne me réveille jamais parce que cela dure depuis plus d’un an.

Otoy jongle avec de nombreux rôles différents – de musicien à bénévole en passant par informaticien et collecteur de fonds – lors des fréquentes attaques de Moscou contre la capitale ukrainienne (Otoy)

Il espère que la guerre se terminera cette année, mais dit que le chemin de la guérison après cela ne sera pas facile.

« Ce sera une période difficile – récupérer les corps, beaucoup d’enterrements, beaucoup de villes à reconstruire, les gens retournent chez eux et se rendent compte qu’il n’y a pas de maison parce qu’elle aura été détruite », a-t-il déclaré. « Après la guerre, je ne sais pas ce que les gens vont faire de leurs émotions, j’ai vraiment peur de ça. »

Otoy a déclaré qu’il continuerait à faire de la musique et des applications une fois le conflit terminé, et n’avait que des éloges pour ses compatriotes alors qu’ils continuent à se battre contre les forces de Poutine.

« La seule chose qui m’aide à me sentir vivant et à ressentir une sorte d’émotion, c’est le processus de création de la musique et de savoir que des millions d’Ukrainiens utiliseront les applications informatiques sur lesquelles je travaille », a-t-il déclaré. « Ce sont deux choses que je ferai jusqu’à la fin de mes jours.

« Je suis fier des Ukrainiens. Les gens restent dans leur pays, pour leur patrie, jusqu’à la fin, jusqu’à leur dernier souffle.