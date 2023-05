Eurovision 2023 : Rishi Sunak « déçu » de la décision d’interdire à Volodymyr Zelensky de s’adresser | Actualité politique

Rishi Sunak a critiqué la décision des patrons de l’Eurovision d’empêcher le président ukrainien Volodymyr Zelensky de s’adresser à l’événement.

L’Union européenne de radiodiffusion (UER), qui produit le concours, a déclaré qu’elle avait refusé M. Zelenskydemande de s’adresser au public samedi afin d’éviter de le politiser.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré que le Premier ministre était « déçu » par cette décision – bien qu’il ait laissé entendre qu’il n’était pas prévu de demander à l’UER de changer d’avis.

Il a déclaré aux journalistes: « Le Premier ministre pense qu’il serait approprié que le président Zelensky s’adresse à l’événement et nous sommes déçus par la décision de l’Union européenne de radiodiffusion.

« Les valeurs et les libertés pour lesquelles le président Zelensky et le peuple ukrainien se battent ne sont pas politiques, elles sont fondamentales, et l’Eurovision elle-même l’a reconnu l’année dernière en suspendant à juste titre la participation de la Russie à la compétition. »

Liverpool accueille l’événement de cette année au nom de l’Ukraine, qui a gagné l’année dernière, parce que la nation déchirée par la guerre est incapable de le faire.

M. Zelenskyy avait voulu faire une apparition vidéo inopinée et devait implorer le public mondial de millions de personnes de continuer à soutenir son pays dans sa lutte pour repousser les envahisseurs russes.

L’UER a déclaré que le président ukrainien avait des « intentions louables » mais « malheureusement » sa demande était contraire aux règles.

« Le Concours Eurovision de la chanson est un spectacle de divertissement international et régi par des règles et des principes stricts qui ont été établis depuis sa création », a-t-il déclaré.

« Dans ce cadre, l’une des pierres angulaires du concours est le caractère apolitique de l’événement.

« Ce principe interdit la possibilité de faire des déclarations politiques ou similaires dans le cadre du concours. »

L’UER a également noté que 11 artistes ukrainiens, dont les lauréats de l’année dernière Kalush Orchestra, sont sur le point de se produire, tandis que 37 lieux de toute l’Ukraine seront également présentés.

Cependant, sa décision s’est heurtée à une réaction croissante de la part des politiciens.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a déclaré sur Twitter qu' »il aurait été juste d’entendre le président Zelenskyy » ajoutant : « Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle le concours n’est pas en Ukraine et c’est à cause de la guerre illégale de Poutine ».

Le député conservateur Damian Green, qui est président par intérim du comité de sélection de la culture interpartis, a également qualifié de « mal de refuser au président Zelenskyy la possibilité de s’exprimer ».

« Les téléspectateurs ont fait connaître leurs sentiments l’année dernière en votant pour l’Ukraine et le reste de l’Europe devrait respecter cela », a-t-il tweeté.

La dispute survient après que la composition complète de la grande finale a été révélée après le deuxième tour à élimination directe jeudi soir.

Après 16 pays en compétition, les 10 places restantes sont allées à la Pologne, l’Australie, Chypre, l’Albanie, l’Estonie, la Belgique, l’Autriche, la Lituanie, l’Arménie et la Slovénie.

Les 10 pays qui se sont qualifiés lors de la demi-finale de mardi étaient la Croatie, la Moldavie, la Suisse, la Finlande, la Tchéquie, Israël, le Portugal, la Suède, la Serbie et la Norvège.

Ils rejoindront les soi-disant « cinq grands » pays – le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne – qui obtiennent chacun un laissez-passer gratuit en raison de leurs contributions financières à l’événement, ainsi que l’Ukraine, vainqueur de l’année dernière.

La grande finale de l’Eurovision samedi sera diffusée en direct sur BBC One.

Plus tôt cette semaine, M. Zelenskyy a déclaré qu’il aurait préféré que cela se déroule dans un pays voisin.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: « J’ai un grand respect pour le Royaume-Uni et sa société. C’est un pays incroyable.

« Dès le début, j’ai pensé que si nous ne pouvions pas accueillir l’Eurovision, elle devrait avoir lieu dans l’un des pays qui partagent une frontière avec nous, comme la Slovaquie, la Pologne ou tout autre pays que nos gens peuvent atteindre facilement. Quelque chose proche. »