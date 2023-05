Eurovision 2023 en direct: Liverpool s’apprête à organiser un concours de chansons au nom de l’Ukraine

Depuis 2h 13.07 HAE Eurovision 2023 – l’ordre du jour de ce soir Voici votre ordre de passage pour ce soir, que l’Union européenne de radio-télévision (UER) a mis à portée de main sur un graphique de médias sociaux afin que je n’aie pas à tout taper. Le spectacle commence à 20h BST. Ukraine rendez-vous le 19, le ROYAUME-UNI passe en dernier. Favoris Suède et Finlande aller 10e et 13e. Le spectacle s’ouvre sur L’Autrichela brillante chanson d’Edgar Allan Poe, et 25th est Croatieest une chanson anti-guerre complètement et délicieusement dingue Maman ŠČ ! depuis Soit 3. De plus, nous aurons les sketchs habituels et les grands numéros musicaux. Ordre de passage de l’Eurovision 2023 Photographie : Eurovision/UER Les commentaires seront ouverts, mais l’expérience me dit qu’il est peu probable que je respire suffisamment pour participer, mais amusez-vous et soyez gentils les uns avec les autres. Et souvenez-vous de notre règle cardinale. Si vous êtes venu sur le site Web du Guardian pour laisser un commentaire disant que vous ne regardez pas l’Eurovision, vous détestez ça, c’est une perte de temps idiote, alors c’est juste, tout le monde a droit à son opinion, vous le faites. Mais je peux garantir nous passent un meilleur moment à en profiter que toi sont en choisissant de passer activement votre samedi soir à râler 🙂 Vous pouvez m’envoyer un e-mail à [email protected] si vous repérez des erreurs ou si vous voulez me dire comment se passe votre fête ou pourquoi l’Autriche devrait gagner, etc. Je ne peux pas promettre de répondre mais je vais essayer de tous les lire.

il y a 3 m 14h41 HAE Je ne dis pas qu’il y a beaucoup de chorégraphies similaires ou d’idées sur la façon d’utiliser les écrans LED dans l’émission de ce soir, mais si vous avez vu les demi-finales, vous savez exactement ce que signifie ce tweet. chaque artiste cette année #Eurovision pic.twitter.com/ROjCq1DR5z — 🙂 (@xnyled) 11 mai 2023



il y a 8 mois 14h36 HAE La mention de Dancing Lasha Tumbai me rappelle que Ukraineles participants en 2021, Aller_Aen a fait une version de couverture incroyablement impassible et austère, avec des danses minimalistes de Catherine Pavlenko. Reprise de Go_A Verka Serduchka Nous verrons, je crois, à la fois Go_A et Verka Serduchka plus tard ce soir, à quel point je reviendrai probablement longuement sur la façon dont Shum aurait dû gagner en 2021, et comment je suis allé voir Go_A en concert à Londres l’année dernière et C’ÉTAIT GÉNIAL ! Kateryna Pavlenko de Go_A au garage de Londres Photographie : Martin Belam/The Guardian



il y a 13 mois 14h31 HAE Monika Cvorak Monika Cvorak est la rédactrice en chef du Guardian pour les dernières nouvelles et les vidéos sportives, et peut-être plus important encore pour ce soir, elle est une grande fan de l’Eurovision. Je lui ai demandé ce qu’elle attendait avec impatience. Je suis intéressé de voir qui gagnera si Suède n’a pas! Même si j’ai été un peu déçu par la chanson. Je m’attendais à une autre performance envoûtante de type Euphoria et Tattoo est beaucoup plus discrète. Mais LoreenLa voix de est incroyable et elle est une légende de l’Eurovision donc elle s’en sortira sans aucun doute très bien. J’aime un peu l’étrangeté de l’Eurovision mais je ne comprends pas le battage médiatique la Finlande entrée. Pour moi, c’est vraiment dur d’être un autre Danse Lasha Tumbai (mon préféré de tous les temps) mais il ne peut tout simplement pas rivaliser. Je me demande si le battage médiatique se matérialisera réellement dans les résultats – j’ai le sentiment que le vote du jury pourrait faire basculer les choses dans l’autre sens pour eux. je suis d’enracinement pour L’Autriche, Moldavie (Je t’ai dit que j’aimais l’étrangeté) et Lituanie (voix incroyable). Il sera intéressant de voir à quel point Ukraine fait, et j’espère vraiment que ROYAUME-UNI l’entrée n’obtient pas l’ensemble redouté points nuls mais j’ai peur que ça puisse… Un grand changement cette année est qu’ils ont étendu l’option de vote des seuls pays participants à Le monde entier, avec tous ces votes portant le poids d’un pays participant. Cela fera donc certainement un segment de résultats très intéressant. Mais honnêtement, ce que j’attends le plus, c’est Hannah Waddingham! Elle était hilarante en demi-finale et je pense qu’elle devrait accueillir chaque Eurovision à partir de maintenant. L’un des plus grands moments de l’histoire de l’Eurovision.

il y a 16 mois 14h28 HAE Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemble d’être au milieu de la mêlée des médias de l’Eurovision, voici le Finlandais Käärijä. La Finlandaise Kaarija fait face aux médias. Photographie : Andy Von Pip/ZUMA Press Wire/Shutterstock



il y a 28 mois 14h17 HAE Si vous voulez une idée des chansons qui pourraient être en lice et un bon tirage au sort pour votre fête, voici un sondage de sortie de personnes quittant la répétition pour la finale, demandant aux gens qui, selon eux, va gagner. Le top dix était : 1. Finlande 2. Suède 3. Belgique 4. Norvège 5. Autriche 6. Australie 7.France 8. Royaume-Uni 9. Israël 10. Espagne

il y a 33 mois 14.11 HAE La chronique de Frances Ryan vaut votre temps : l’Eurovision représente tout ce que l’on appelle absurdement « réveillé » – c’est ce qui le rend si spécial GB News a pris la décision audacieusement patriotique de * vérifier les notes * se rallier contre l’entrée du Royaume-Uni, Mae Muller, au motif qu’elle est une « fanatique grossière qui déteste la Grande-Bretagne ». Les crimes de Muller incluent apparemment le soutien antérieur de Jeremy Corbyn et la critique du gouvernement pour ne pas avoir fourni de repas scolaires gratuits. Mae Muller, une « fanatique grossière qui déteste la Grande-Bretagne » selon GB News Photographie : Phil Noble/Reuters Il est étonnant de voir à quelle vitesse les gens si préoccupés par les « flocons de neige » peuvent se mouiller parce qu’une femme qui chante une chanson a des opinions différentes à leur égard. Pour les professionnels misérables, l’Eurovision représente tout ce que l’on appelle aujourd’hui de manière absurde « réveillé »: diversifié, fédérateur, tolérant. À une époque, les futurs historiens appelleront sûrement le Bin Fire, Je ne peux pas m’empêcher de penser que nous pourrions en faire plus, pas moins. Lire la suite ici : Frances Ryan – L’Eurovision représente tout ce qui est absurdement appelé « réveillé ». C’est ce qui le rend si spécial L’Eurovision représente tout ce que l’on appelle absurdement «réveillé» – c’est ce qui le rend si spécial | Frances Ryan En savoir plus



il y a 40 m 14.04 HAE L’une des choses que j’aime à propos de l’Eurovision est la façon dont il combine la magie des paillettes et des paillettes avec le genre d’obsession statistique que vous associez généralement au cricket d’un jour. « Aucun pays n’a jamais gagné après avoir terminé quatrième de la deuxième demi-finale avec une chanson écrite en ré mineur*” et ce genre de choses. Notre équipe de données a examiné les gagnants au fil des ans et est parvenue à ces conclusions, entre autres : La pop est pratiquement la seule voie vers le podium parsemé de confettis. Notre analyse montre que seulement cinq chansons non pop se sont classées parmi les trois premières depuis 2000.

Les chansons en tonalités mineures sont à la hausse et occupent une place prépondérante depuis 2000, les deux tiers des entrées obtenant une place parmi les trois premières étant désormais chantées en gamme mineure.

Selon les données, si vous voulez gagner le concours à l’ère moderne, vous êtes plus susceptible de le faire en tant qu’artiste solo. Il y a plus de ce genre de choses – et quelques graphiques plutôt astucieux – ici: Amour, pop et énergie ! Est-ce la formule parfaite pour un gagnant de l’Eurovision ? En savoir plus [*Please don’t factcheck this. I made it up]

il y a 43 mois 14.01 HAE Au Royaume-Uni, il est de tradition de lever un verre à la fin des grands Terry Wogan au début de la chanson neuf, après ses nombreuses années associées au spectacle ici. Je lèverai aussi mon verre à quelqu’un d’autre ce soir – un ami très cher et ancien collègue Paul Condonque nous avons malheureusement perdu en 2019. Il était un grand fan de l’Eurovision et faisait également partie de la famille Doctor Who. Graeme Burk, qui dirige le Podcast Bombe de réalité auquel je contribue parfois, a une fois rendu hommage à Paul en disant qu’il était « le conteur le plus délicieux, le conteur le plus drôle, un critique et écrivain réfléchi et incisif, un DJ incroyable, un merveilleux meilleur ami de Jim et un fils dévoué. Je ne peux pas penser à lui sans un sourire sur son visage et une étincelle dans ses yeux. Lui parler a toujours égayé ma vie. Paul était une légende absolue, et ils ont même nommé un personnage de Doctor Who après lui après que nous l’ayons perdu. En souvenir de Paul Condon. Nous nous connaissions sur Twitter et je sais qu’il signifiait énormément pour tant de mes amis.

J’adore le fait qu’il ait maintenant un capitaine Judoon ‘Pol-Kon-Don qui porte son nom. Je pense qu’il aurait adoré ça. pic.twitter.com/lKbjMeazO3 — Jenny ☕️ (@bluebox99) 10 mai 2023 Tous ses amis et sa famille lui manquent encore beaucoup, surtout au moment de l’Eurovision. Il aurait été absolument inventé que Liverpool accueillait, et c’est tellement dommage qu’il n’ait pas pu voir ce jour. Repose-toi bien Paul.



il y a 44 mois 14h00 HAE 🙌 UNE HEURE AVANT LE SHOWTIME ! 😱 #Eurovision pic.twitter.com/P3wSRMIvpl — Concours Eurovision de la chanson (@Eurovision) 13 mai 2023



il y a 48 mois 13h56 HAE Tous les meilleurs sites de ce soir ne seront pas sur scène. Voici quelques superbes photos de fans arrivant pour le spectacle. Fans arrivant pour le concours Eurovision de la chanson. Photographie : Adam Vaughan/EPA Fans au concours Eurovision de la chanson. Photographie : Adam Vaughan/EPA Les fans de l’Eurovision arrivant à l’extérieur de l’arène. Photographie : Phil Noble/Reuters Fans de l’Eurovision. Photographie : Adam Vaughan/EPA