Eurotunnel : Des passagers sont restés bloqués sous la Manche pendant 5 heures après la panne d’un train et ont été contraints de partir à pied

Les VACANCIERS ont été obligés de MARCHER dans l’Eurotunnel après que le train soit tombé en panne à l’intérieur – ils sont restés coincés sous la mer pendant près de cinq heures.

Des photos et des images incroyables ont capturé la foule de passagers marchant péniblement le long du tunnel de service central, traînant leurs affaires.

Des centaines de vacanciers ont dû traverser l’Eurotunnel lorsque le train est tombé en panne mardi soir Crédit : PA

Les familles ont dû faire face à près de cinq heures d’attente Crédit : PA

Les voyageurs à destination de la France ont dû abandonner leurs véhicules lorsque le train automobile est soudainement tombé en panne une dizaine de minutes après le début de son voyage mardi soir.

Tout le monde a été escorté jusqu’à une navette de passagers et est retourné en toute sécurité à Folkestone dans le Kent – ​​mais seulement après cinq heures dans le tunnel sous-marin.

Dans les clips surprenants, les gens marchent dans une direction dans un couloir en béton sous la Manche, portant des sacs sur leurs épaules.

Un chercheur de soleil porte un bébé sur sa hanche et un autre a amené son chien avec lui.

Des membres du personnel portant des gilets haute visibilité peuvent être vus en avant en train de superviser l’exode.

La panne a stoppé la navette Le Shuttle de 15h50 dans son élan mardi soir sur le chemin de la France.

Des centaines de vacanciers ont été évacués de leurs véhicules et secourus par le tunnel alternatif qui les longeait.

Heureusement, les passagers ont été escortés à pied jusqu’à une navette de passagers, sans être obligés de parcourir à pied les 31 miles de Folkestone à Calais – la plus longue section sous-marine de tous les tunnels ferroviaires au monde.

Certains voyageurs auraient eu peur d’être piégés sous la mer.

D’autres étaient affamés et épuisés par les attentes, affirmant que le tunnel de service était “un endroit un peu bizarre”.

Un porte-parole d’Eurotunnel Le Shuttle a déclaré: “Un train est tombé en panne dans le tunnel et nous sommes en train de transférer les clients vers une navette passagers séparée via le tunnel de service, pour retourner à notre terminal de Folkestone.

“Nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément.”

L’urgence sous-marine a également provoqué un énorme arriéré à Calais, où les chauffeurs ont été invités à rester à l’écart du terminal jusqu’à 6 heures du matin mercredi.

Les photos partagées en ligne ont montré l’impasse depuis le chaos du tunnel jusque tard dans la soirée de mardi.

Le porte-parole a ajouté: “En raison de la panne de train antérieure, nous vous conseillons de ne pas vous rendre au terminal ce soir.

“Veuillez arriver demain après 6h du matin.”

Michael Harrison, de Cranbrook, Kent, l’un des passagers du train évacué, a déclaré à l’agence de presse PA: “Nous sommes arrivés au passage à niveau de 15h50, environ 10 minutes dans les lumières se sont éteintes et le train s’est arrêté.

“On nous a dit qu’ils devaient enquêter sur un problème avec les roues.

“Il leur a fallu environ une heure et demie pour enquêter et évidemment rien trouvé.

“Ils ont réinitialisé les choses et sont repartis pour encore cinq minutes.

“Cela s’est produit à nouveau, à ce moment-là, nous avons attendu quelques heures supplémentaires pour décider qu’ils ne pouvaient pas voir de problème mais ont dû évacuer le train vers un autre train.

“Après avoir encore attendu, nous avons quitté le train par le tunnel de liaison d’urgence jusqu’au tunnel de service.

“Nous avons ensuite marché environ 10 minutes jusqu’à un train devant le train en détresse.

“C’était une voiture de bus où nous avons été transportés à Folkestone.

“Ce train s’est alors arrêté car il ne pouvait pas obtenir de traction, probablement parce qu’il était long et qu’il n’avait pas de poids dessus.

“Il y a eu des hoquets d’incrédulité quand cela a été annoncé.

“Nous sommes finalement arrivés à Folkestone six heures après l’embarquement.”

Un autre passager qui a été évacué, mais qui ne voulait pas être nommé, a déclaré à PA que “plusieurs personnes paniquaient à l’idée d’être dans le tunnel de service, c’est un endroit un peu bizarre”.

Il a ajouté: “Nous avons été coincés là-bas pendant au moins cinq heures.

“Si j’ai un reproche, c’est qu’ils savaient que plusieurs centaines de personnes arrivaient à Folkestone qui n’avaient pas mangé depuis cinq, six heures ou plus et qu’il n’y avait absolument rien pour nous ici.

“Juste d’énormes files d’attente pour Burger King.”

Le journaliste Bruce Atkinson, pris dans les retards à Calais, a tweeté : “Assis dans la file d’attente d’embarquement à Calais sans savoir combien de temps nous allons attendre. Je suis ici depuis 4 heures.”

Jonel Schwarz a ajouté sur Twitter: “Nous avons été pris au piège pendant plus de 4 heures. Si nous avions reçu des informations plus tôt, nous ne serions jamais entrés dans le piège en premier lieu.”

La catastrophe du terminal fait suite aux avertissements d’un été entier de chaos de voyage alors que le tunnel sous la Manche s’effondre sous la pression d’une forte demande.

La route sous-marine reliant le Royaume-Uni à la France a été surnommée le “point chaud de l’enfer des vacances” car les véhicules ont été sauvegardés pare-chocs contre pare-chocs en juillet.

Les vacanciers ont été avertis que le port du Kent était sur le « fil du rasoir » alors que le chaos des voyages dans le pays se poursuivait.

Un “incident critique” a été déclaré à Douvres il y a un mois, les vacanciers étant invités à arriver six heures plus tôt pour les files d’attente de ferry pouvant durer jusqu’à cinq heures.

Une montée en puissance des contrôles aux frontières post-Brexit et les points de contrôle en sous-effectif des autorités françaises ont été blâmés pour les retards.

En conséquence, les autorités locales ont exhorté les ministres à traiter la question comme un “problème national” au lieu de l’approche du “plâtre adhésif”.