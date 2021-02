Eurostar: les députés demandent au Royaume-Uni et à la France de sauver une liaison ferroviaire «  cruciale  »

Des dizaines de députés européens exhortent les gouvernements français et britannique, ainsi que la Commission européenne, à intervenir pour sauver Eurostar.

La pandémie du COVID-19 et les restrictions de voyage ont mis à mal les finances du service ferroviaire transmanche, provoquant l’effondrement du nombre de passagers de 95% depuis mars dernier.

Eurostar a appelé au renflouement de l’État et a aujourd’hui réduit ses services au strict minimum, avec un seul aller-retour par jour.

La société, qui appartient à 55% à la société ferroviaire nationale française SNCF, est actuellement en pourparlers avec les gouvernements français et britannique pour obtenir un soutien financier.

«L’avenir du transport ferroviaire à travers la Manche est en jeu si aucune solution n’est trouvée», lit-on dans la lettre signée par plus de 50 députés.

« Cela aurait non seulement un impact négatif sur les économies des deux côtés de la Manche et entraînerait d’importantes pertes d’emplois, mais aussi saperait gravement les efforts visant à rendre les transports plus durables en Europe. »

Il fait valoir que les gouvernements promettant un avenir plus respectueux de l’environnement ne devraient pas ignorer les difficultés auxquelles est confronté le service ferroviaire international tout en renflouant les compagnies aériennes.

Barry Andrews, un député irlandais du groupe Renew Europe qui a signé la lettre, a déclaré à Euronews que la Commission européenne avait un « rôle critique à jouer » dans le sauvetage d’Eurostar, étant donné son engagement à construire une économie plus verte et plus numérique.

« Il s’agit d’un élément crucial de l’infrastructure de connectivité ferroviaire qui ne peut pas s’effondrer », a déclaré Andrews dans une interview.

« C’est aussi un lien symbolique entre le Royaume-Uni et l’UE », a-t-il déclaré. « Ce serait tragique et aggraverait la blessure du Brexit si nous perdions l’Eurostar et la connexion au tunnel sous la Manche en raison d’un manque d’investissement. »

