Les chefs d’entreprise britanniques appellent le gouvernement britannique à fournir une aide financière à Eurostar, soulignant que la liaison ferroviaire touchée par COVID avec l’Europe est « en péril ».

Dans une lettre commune au ministre britannique des Finances Rishi Sunak et au ministre des transports Grant Shapps, les dirigeants de 28 entreprises britanniques ont appelé à une « action rapide pour sauvegarder » l’avenir d’Eurostar, qui, selon eux, pourrait manquer de fonds dans les mois à venir.

La compagnie ferroviaire a également renouvelé son appel au financement britannique, avertissant qu ‘ »il existe un risque réel pour la survie de l’Eurostar ».

Le train transmanche a subi une baisse de 95% de la demande depuis le début de la crise sanitaire, les verrouillages et les mesures de contrôle aux frontières ayant entravé les déplacements.

Ces dernières semaines, les gouvernements français et britannique ont resserré les contrôles aux frontières avec les voyageurs tenus de présenter un test COVID-19 négatif et de se mettre en quarantaine à leur arrivée. Les mesures répondaient à la propagation de nouvelles variantes du nouveau coronavirus, qui se sont révélées jusqu’à 70% plus transmissibles.

Actuellement, Eurostar n’opère qu’un seul service par jour entre Paris et Londres.

London First, le lobby des affaires qui a écrit dimanche la lettre au gouvernement britannique, a fait valoir que « le nombre de passagers internationaux devant rester bas au printemps, notre porte verte vers l’Europe est en péril ».

« Si cette entreprise viable est laissée tomber entre les fissures du soutien – ni une compagnie aérienne, ni un chemin de fer national – notre reprise pourrait être endommagée », a-t-il ajouté.

« Eurostar ne demande pas de traitement spécial. Nous vous demandons instamment de veiller à ce qu’elles bénéficient d’un accès égal au soutien financier en tant qu’entreprises occupant des positions similaires – à tout le moins, cela devrait inclure un allégement des taux d’affaires et l’accès aux prêts gouvernementaux ».

Eurostar, qui est détenue majoritairement par la société ferroviaire publique française, la SNCF, aurait puisé dans toutes les aides financières dont elle disposait du gouvernement français. Mais il n’a rien reçu du gouvernement britannique qui a alloué respectivement 3,5 milliards de livres (3,93 milliards d’euros) et 1,8 milliard de livres (2,02 milliards d’euros) à ses chemins de fer nationaux et à l’aviation commerciale.

Dans un communiqué, également publié dimanche, la société s’est dite « encouragée par les prêts garantis par le gouvernement qui ont été accordés aux compagnies aériennes et demanderait une fois de plus que ce type de soutien soit étendu au train à grande vitesse international qui a été gravement touché. par la pandémie « .

« Sans financement supplémentaire du gouvernement, il y a un risque réel pour la survie d’Eurostar, la porte verte de l’Europe, car la situation actuelle est très grave », a-t-il ajouté.