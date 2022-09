Eurosport India s’apprête à diffuser les matchs amicaux internationaux de football de l’Inde

Eurosport India, la marque de sport haut de gamme de Warner Bros. Discovery, a annoncé aujourd’hui (22 septembre) l’acquisition des droits de diffusion du prochain match amical international de football de l’équipe nationale indienne de football masculin contre Singapour et le Vietnam, qui se tiendra plus tard ce mois-ci.

Eurosport India s’est vu attribuer les droits de diffusion pour le marché indien par la All-India Football Federation (AIFF) – l’instance dirigeante du sport en Inde.

L’équipe indienne de football masculin, affectueusement connue sous le nom de Blue Tigers, sera de retour en action pour la première fois depuis les éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023, qui se sont déroulées à Kolkata en juin 2022. Ces matches amicaux ont été planifiés en gardant à l’esprit la préparation de la campagne de l’équipe dans la prochaine Coupe d’Asie prévue pour l’année prochaine.

L’Inde, dirigée par son capitaine talismanique Sunil Chhetri, affrontera le pays hôte, le Vietnam, après plus d’une décennie dans le but de maintenir son record de victoires, tandis que son prochain match contre Singapour se jouera le 27 septembre 2022. La rencontre entre ces trois équipes a été nommé le tournoi de football amical High Thinh.

Warner Bros. Discovery Sports, a apporté l’action de haut niveau du monde de la ligue internationale de football via la MLS et l’Eredivisie (ligue néerlandaise) en Inde. Parallèlement à cela, ils ont joué un rôle important en apportant le football indien aux fans ici par le biais de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC plus tôt cette année, des matches amicaux de la FIFA, du championnat SAFF et du premier championnat Hero Futsal Club.

Les matchs sont prévus le 24 septembre 2022 (contre Singapour) et le 27 septembre 2022 (contre le Vietnam) à 17h30 IST au stade Thống Nhất au Vietnam.

Les deux matchs seront diffusés en direct sur les chaînes EUROSPORT et EUROSPORT HD en Inde, la chaîne étant diffusée en direct sur l’application Discovery+.

La dernière équipe indienne pour les matches amicaux

Gardiens: Gurpreet Singh Sandhu, Dheeraj Singh Moirangthem et Amrinder Singh

Défenseurs: Sandesh Jhingan, Roshan Singh Naorem, Anwar Ali, Akash Mishra, Chinglensana Singh Konsham, Harmanjot Singh Khabra et Narender

Milieux de terrain: Liston Colaco, Muhammed Ashique Kuruniyan, Vikram Partap Singh, Udanta Singh Kumam, Anirudh Thapa, Brandon Fernandes, Yasir Mohammad, Jeakson Singh Thounaojam, Sahal Abdul Samad, Rahul Kannoly Praveen et Lallianzuala Chhangte

Attaquants: Sunil Chhetri et Ishan Pandita

