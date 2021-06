Eurosport et GCN libèrent la couverture et le contenu du Tour de France

Chaque étape, chaque sprint et chaque montée seront couverts en direct pour les téléspectateurs dans plus de 60 marchés à travers l’Europe et l’Asie. Encore plus de contenu numérique, de fonctionnalités interactives et d’analyses d’experts pour les fans de cyclisme via Eurosport, GCN et discovery+. Brad On a Bike’ revient avec le vainqueur 2012, Sir Bradley Wiggins, rapprochant les téléspectateurs de l’action avec des reportages en direct du cœur du peloton.

La plus grande course de vélo du monde revient sur les écrans cet été alors que la crème de la crème du cyclisme se rassemble pour se battre pour le maillot jaune. Déclenchant chaque étape, chaque sprint et chaque montée, en tant que Home of Cycling, les plateformes de Discovery présenteront à nouveau le Tour de France aux téléspectateurs dans plus de 60 marchés à travers l’Europe et l’Asie.

Avec une exclusivité totale sur 35 marchés, les principales marques de sport de Discovery, Eurosport et GCN, offriront une couverture en direct, à la demande et sans publicité de chaque étape du Tour via ses plateformes numériques l’application Eurosport et GCN+. Pour la première fois, le service de streaming mondial Discovery+ de Discovery montrera également toute l’action via Eurosport* avec Eurosport 1** offrant également des retransmissions en direct de chaque étape.

Un savoir-faire inégalé

Avec trois titres du Tour de France à eux deux, les experts internationaux d’Eurosport et de GCN, Sir Bradley Wiggins et Alberto Contador, reviennent pour offrir des informations aux téléspectateurs respectivement au Royaume-Uni et en Espagne. Grâce à leur engagement envers le contenu avec la narration en son cœur, Eurosport et GCN rapprocheront les fans de leurs coureurs préférés avec une vue unique de l’action alors que son long métrage « Brad on a Bike » revient pour 2021 avec Sir Bradley Wiggins et Bernie Eisel en direct. du coeur du peloton.

Partout en Europe, ils sont rejoints par les meilleurs experts locaux dont Juan Antonio Flecha et Eduardo Chozas (Espagne), Jens Voigt (Allemagne), Jacky Durand et Steve Chainel (France), Bobbie Traksel (Pays-Bas) et Brian Holm (Danemark) qui couvrir le Tour de France pour Eurosport et GCN localement.

Plus de façons de s’engager avec Le Tour

Parallèlement à l’action en direct, des émissions locales d’analyse d’après-course seront de retour pour les téléspectateurs à travers l’Europe, notamment The Breakaway, qui sera diffusée pour la première fois sur plusieurs marchés (Royaume-Uni, pays nordiques et Pays-Bas) ainsi que World of Cycling and Racing News de GCN. spectacles, Les Rois de la Pédale (France) et La Montenera (Espagne). Le podcast numéro un d’Eurosport, The Bradley Wiggins Show, revient également avec de nouveaux épisodes régulièrement publiés sur les plus grands moteurs et shakers des étapes clés, tandis que trois nouveaux épisodes d’Eurosport et de GCN The Cycling Show seront publiés chaque mardi tout au long du Tour avec des interviews exclusives et invités dont le vainqueur du maillot vert 2017, Michael Matthews.

Dans le cadre de l’écosystème cycliste le plus complet pour les fans passionnés du monde entier, GCN+ offrira aux abonnés un contenu exclusif et des documentaires originaux, à la fois en ligne et via l’application GCN. Cela comprend deux nouveaux épisodes de sa série Legend, avec des documentaires sur le vainqueur 2010 Andy Schleck et le huit fois vainqueur de la scène Fabian Cancellara; 1903 qui revit la première étape du premier Tour sur des vélos d’origine ; Colnago et The Jersey – qui explorent tous deux le prestige et l’histoire du Tour à travers des marques et un design emblématiques. Trois nouveaux documentaires feront également leurs débuts pour Le Tour : The Tom Simpson Story, The Greatest Grand Tour Climbs et Ventoux.

Scott Young, SVP Contenu et Production chez Eurosport, a déclaré : « Avec le Grand Départ dans quelques jours, nous nous préparons à la couverture la plus complète du Tour de France au monde en exploitant toute la puissance d’Eurosport, GCN et discovery+ pour exciter et divertir les téléspectateurs partout.

«Nous sommes impatients de retrouver Brad et Bernie sur le vélo, offrant aux téléspectateurs un aperçu innovant et unique de la vie dans le peloton, ainsi que disséquer le drame de chaque étape à travers nos analyses locales et nos émissions phares. Cette année, l’action ne s’arrête pas sur les Champs-Élysées et avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 juste une semaine après avoir découvert qui remporte le maillot jaune, il y a tellement de courses et tellement d’histoires à espérer. les semaines à venir. »

La couverture du Tour de France par Eurosport et GCN commence le 24 juin avec la présentation officielle de l’équipe, avant le départ de la première étape de Brest le 26 juin. Eurosport et GCN offriront également aux fans une couverture en direct de l’épreuve féminine La Course by Le Tour de France le 26 juin.

Complétant la couverture de chaque étape du Tour, la couverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de Discovery comprend chaque moment à ne pas manquer de chaque événement cycliste en VTT, route, piste, BMX et BMX freestyle en tant que berceau des Jeux olympiques en Europe.

