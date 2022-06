Euros féminins : l’attaquante anglaise Ellen White emmène Sue Smith dans un voyage à travers sa carrière record | Nouvelles du football

À l’approche de l’Euro féminin, les Lionnes cherchent à avoir un impact international sur leur propre territoire. Mais avant cela, l’une des joueuses emblématiques de l’Angleterre féminine, Ellen White, a rencontré Sue Smith de Sky Sports dans son ancien terrain de jeu, l’école primaire William Harding, à Aylesbury.

Avant de devenir la meilleure buteuse de l’équipe d’Angleterre féminine – ce qu’elle a réalisé lors de sa 101e sélection contre la Lettonie plus tôt cette saison – la star de Manchester City était prête à briser les frontières et les stéréotypes sociaux pour être la joueuse qu’elle est aujourd’hui.

À une époque où il n’y avait pas d’équipes ou de ligues de football féminin pour nourrir les aspirations d’une jeune femme, White a été initiée au football par son père, Jon, qui dirigeait une académie de football appelée “Mini Ducks”.

Cela l’a aidée à acquérir la passion et la confiance nécessaires pour rejoindre l’équipe de son école primaire, puis passer à l’équipe masculine d’Aylesbury United – bien qu’elle soit la seule fille. Selon la rumeur, elle a marqué plus de 100 buts avant d’être repérée par Arsenal à l’âge de huit ans.

“J’ai commencé à jouer au football dans le jardin avec mon père, mon frère et mes sœurs”, a déclaré White. Sky Sports’ Sue Smith, qui a remporté 93 sélections pour l’Angleterre. ” Il n’y avait pas vraiment de centres de football en grandissant, alors c’est à ce moment-là que mon père a créé Mini Ducks.

”Mon frère a eu une grande influence en termes d’être dans le jardin pour jouer au football. Il était plus âgé que moi mais aimait toujours jouer et j’avais l’habitude d’aller le regarder.

” Étant le bébé de la famille, je l’emporterais partout, donc j’ai obtenu beaucoup de mes traits d’eux; travailler dur, jouer au football et en profiter.”

“On m’a dit que je ne jouerais jamais pour l’Angleterre”

Image:

Ellen White est devenue la meilleure buteuse d’Angleterre la saison dernière





Au début de sa carrière, White a été confrontée à des critiques en cours de route. Même avec le soutien de ses coéquipières et de sa famille, peu étaient habitués à l’idée d’une star féminine du football.

“Quand j’étais un peu plus jeune et que je faisais partie de l’équipe masculine, je me souviens que beaucoup de parents disaient : ‘Est-ce que c’est une fille dans l’équipe ? Que ce passe-t-il?’ Blanc a déclaré.

“Lorsque vous vieillissez un peu dans nos compétences, la pression de gagner et de vouloir bien faire fait que les entraîneurs ne vous choisissent pas et je pense que cela vient avec la nature du sport.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Brighton, Hope Powell, pense que Sarina Wiegman a choisi une équipe talentueuse pour l’Euro 2022, bien qu’elle n’inclue pas Steph Houghton



Mais alors que les commentaires négatifs et quelques matchs sur le banc n’étaient pas à la hauteur de l’amour du jeu de White, à l’âge de 16 ans, l’aspirant espoir anglais a reçu un coup dévastateur.

“J’espérais aller à la Loughborough Academy quand j’avais 16 ans”, a déclaré White. ”C’est à ce moment-là qu’on m’a dit que je ne jouerais jamais pour l’Angleterre parce que je n’étais pas assez bon. Je ne savais pas quoi faire.

”C’est là que j’ai changé d’école. Je suis allé dans une sixième forme complètement différente, j’ai changé de club d’Arsenal à Chelsea et je suis complètement sorti de ma zone de confort. J’ai juste essayé quelque chose de différent – qui, je pense, m’a aidé !”

Construire un héritage pour le club et le pays

Image:

Ellen White faisait partie de l’équipe qui a remporté la Women’s FA Cup avec Arsenal en 2011





Cela semblait faire l’affaire pour White. Après avoir rejoint Chelsea en 2005, White a marqué 21 buts en 48 apparitions, ce qui a fait d’elle la meilleure buteuse de Chelsea au cours de ses trois saisons là-bas.

Son passage à Leeds Carnegie en 2008 a été entravé par une blessure aux ligaments, mais elle est revenue vers la fin de la saison 2008/09, marquant cinq buts en quatre matchs.

Après cela, White n’a pas regardé en arrière et, la saison suivante, elle a aidé Leeds à remporter la FA Women’s Premier League Cup, marquant deux fois contre Everton lors d’une victoire 3-1 en finale.

Image:

Ellen White devrait participer à son sixième tournoi majeur cet été





C’était en février 2010 lorsqu’une Blanche de 20 ans a fait ses débuts en Angleterre – quatre ans après qu’on lui ait dit qu’elle ne jouerait jamais pour son pays. Elle a marqué lors d’une victoire 3-1 contre l’Autriche après avoir été remplaçante.

Alors que White a commencé ce qui allait devenir une carrière internationale record, elle est revenue à Arsenal en 2010. Non seulement elle a marqué six buts en 13 apparitions lors de sa première saison, mais elle a finalement aidé les Gunners à la FA Cup, la Coupe de la Ligue et le Championnat féminin. Trophées de la Super League. Pendant son temps sous la direction de Laura Harvey, elle a remporté un autre titre et la FA Cup.

White a continué à se tailler un nom au Temple de la renommée des femmes d’Angleterre et a même marqué ses débuts en Coupe du monde en 2011 avec une superbe frappe de 22 verges contre le Japon.

Elle a continué à connaître du succès avec l’Angleterre et a remporté les Coupes de Chypre (2013), SheBelieves (2019) et Arnold Clark (2022) au fil des années.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sheila Parker, la première capitaine officielle des femmes d’Angleterre, revient sur son temps à la tête de l’équipe nationale et sur la façon dont les attitudes ont changé à l’ère moderne



Pourtant, toutes ces réalisations sont pâles par rapport à sa performance lors de la Coupe du monde 2019, où elle a joué un rôle central dans la course de l’Angleterre aux demi-finales. White a marqué six buts dans le tournoi, faisant d’elle la co-meilleure buteuse.

Mais en repensant à sa brillante carrière, White admet qu’elle n’aurait jamais pensé qu’elle jouerait pour l’Angleterre, en disant: “Je n’ai jamais pensé que j’étais assez bonne. J’ai été sélectionnée pour les groupes d’âge des jeunes, mais je n’avais jamais pensé que je deviendrais un senior international.

“Je pense que quand c’est arrivé, ça m’a juste époustouflé.”

“Je me sens toujours bizarre quand tu m’appelles un modèle”

Image:

L’Angleterre a récemment accueilli des joueurs d’équipes de base à l’entraînement à St George’s Park





Les performances de White pour le club et le pays ont aidé Leeds, Arsenal, Manchester City et l’Angleterre à la gloire et, ce faisant, ont sûrement contribué à inspirer d’autres femmes à poursuivre une carrière dans le football.

Après 17 ans à accumuler les buts et les trophées, White n’a peut-être pas encore fini, avec des attentes élevées pour l’équipe d’Angleterre de Sarina Wiegman avant les Euros à domicile cet été.

Les matchs de la phase de groupes de l’Angleterre se sont déjà vendus – une preuve supplémentaire du soutien croissant au football féminin – et White a déclaré: “Je me sens toujours bizarre quand vous m’appelez un modèle. J’ai l’impression que c’est une énorme responsabilité et un privilège au en même temps que les gens me regardent.

“C’est tellement excitant que les Euros soient en Angleterre et que tous nos matchs de groupe soient complets. J’espère que ce sera facile pour les fans de regarder un match. Il y a des talents incroyables à l’affiche et j’espère qu’il y aura une autre augmentation massive de personnes qui veulent de s’impliquer dans le football. J’espère vraiment que tout le monde emboîtera le pas.”

Lorsque l’Angleterre commencera sa campagne pour l’Euro le 6 juillet contre l’Autriche à Old Trafford, il ne serait pas surprenant de voir White poursuivre son héritage une fois de plus.

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast de football essentiel de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Euros féminin de Sky Sports à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A : Angleterre vs Autriche – coup d’envoi à 20h, Old Trafford

jeudi 7 juillet

Groupe A : Norvège vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Danemark – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi à 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley