Euros féminins : Adidas fournira des terrains dédiés aux femmes, aux filles et aux joueuses non binaires pendant le tournoi | Nouvelles du football

Adidas a annoncé qu’il fournira un espace dédié aux terrains de football pour les femmes, les filles et les joueurs non binaires à Londres tout au long du mois de juillet, afin d’aider à remédier au déséquilibre persistant de l’accès et de la disponibilité des terrains qu’ils connaissent.

Alors que l’Euro féminin 2022 s’annonce comme un tournoi record, il s’agit d’une opportunité générationnelle d’ouvrir le football aux femmes, aux filles et aux joueurs non binaires, mais le manque d’accès aux installations de football sape le potentiel de cette opportunité de être pris.

L’un des plus grands obstacles à la participation rencontrés par les femmes, les filles et les personnes non binaires est l’accès aux terrains et aux infrastructures adéquates. L’accès aux terrains est souvent limité par l’existence d’anciennes réservations et l’attribution inégale de l’espace de terrain existant aux nouveaux joueurs et équipes.

Des recherches ont révélé que 59 %* des adolescentes qui s’intéressaient au sport abandonnent en raison d’opportunités et d’installations inadéquates. Parallèlement, des découvertes récentes suggèrent que les joueuses dans les sports à prédominance masculine subissent une inégalité de traitement en matière d’installations et d’accès, tandis que dans certains clubs ou organisations sportives, les filles ont dû partager les vestiaires avec les garçons.

adidas a annoncé sa campagne, nommée “Pitch, Please”, pour aider à remédier à cette disparité pendant toute la durée de l’Euro féminin. Un accès régulier au terrain pour les femmes, les filles et les joueurs non binaires a été sécurisé dans tout Londres pour aider à améliorer l’accès aux installations de jeu et garantir que les joueurs de tous les niveaux d’expérience puissent profiter au maximum de l’excitation d’un tournoi à domicile.

La campagne a été lancée vendredi avec un film montrant certaines des figures de proue de la scène du football féminin appelant au changement.

L’un de ces joueurs, Everton et l’attaquant anglais Toni Duggan, a déclaré: “Grandir, avoir un espace sûr et accessible pour jouer au football était si important, et sans cela, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. C’est tellement formidable de voir adidas souligner ce problème et fournir un terrain dédié aux femmes, filles , et des joueurs non binaires à jouer. Je comprends de première main la valeur que cela peut avoir, et je sais que cela profitera vraiment à la communauté.

Les femmes, les filles et les joueurs non binaires à la recherche d’un terrain sur lequel jouer pourront demander une session via un service de réservation WhatsApp, avec des terrains à l’école Haggerston disponibles tous les samedis et dimanches pendant le tournoi pour cinq, sept et neuf-a -football de côté.

Un accès supplémentaire au terrain sera également disponible avec le partenaire adidas Fulham dans leur centre d’entraînement de Motspur Park, avec d’autres événements et opportunités d’accès au terrain qui seront annoncés pendant le tournoi. Au total, adidas offrira plus de 100 heures pour les femmes, les filles et les joueurs non binaires pendant le tournoi.

Au-delà du tournoi, adidas s’est associé à VERSUS pour offrir 150 heures d’accès gratuit aux terrains Powerleague. À partir du mois d’août, cinq emplacements à travers Londres seront disponibles à la réservation, contribuant ainsi à fournir des espaces sûrs et accessibles plus longtemps.

Kathryn Swarbrick, directrice générale et vice-présidente principale d’adidas Europe du Nord, a ajouté : “Tout au long de l’Euro féminin, des milliers de femmes, de filles et de personnes non binaires regarderont leurs héros et seront inspirées à jouer, mais le manque important d’accès au terrain est un énorme obstacle pour en faire une réalité.

“C’est un véritable défi, et nous devons le combattre collectivement pour nous assurer qu’une opportunité générationnelle d’accueillir des femmes, des filles et des personnes non binaires dans le sport ne soit pas perdue. Nous sommes si fiers de fournir un espace dédié à nos communautés à jouer, afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment le plus faire – jouer au football.”

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast Essential Football de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.