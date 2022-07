Euros féminins 2022: la formation entièrement blanche d’Angleterre relance le débat sur le manque de diversité dans le football féminin et féminin d’élite | Nouvelles du football

Le match d’ouverture de l’Euro 2022 de mercredi entre l’Angleterre et l’Autriche à Old Trafford a marqué un tournant pour le football féminin.

Voir une foule majoritairement jeune et féminine de près de 69 000 personnes entassées à Old Trafford, domicile de Manchester United, a littéralement mis en évidence les pas de géant que le football féminin a réalisés en Angleterre ces dernières années.

Mais il y avait aussi quelque chose d’autre assez perceptible pour beaucoup de gens en Angleterre et au-delà – surtout une fois qu’il avait été partagé sur les réseaux sociaux.

L’Angleterre a aligné un onze de départ entièrement blanc contre l’Autriche.

Trois remplaçants sont entrés en jeu lors de la victoire 1-0 contre l’Autriche. Elles étaient également blanches, laissant de nombreuses femmes et filles de diverses ethnies se demander où elles s’intègrent tout à fait lors d’un tournoi visant à inspirer une génération.

Quelle est la diversité de l’Euro 2022 ?

Le tournoi n’a pas encore révélé de chiffres basés sur la diversité et Sky Sports Nouvelles a contacté toutes les fédérations internationales des équipes qui ont disputé des matchs jusqu’à présent pour demander ces informations.

Mais dans la première série de matchs avant le week-end, il y a eu un manque visible de diversité ethnique sur le terrain…

Image:

Le onze de départ de l’Autriche pour son match contre l’Angleterre





Comment comparer le manque de diversité de l’Euro 2022 ?

Recherche présentée par Leon Mann MBE au ‘D-Mot 4’ conférence organisée par le Collectif noir des médias dans le sport offre un contexte aux chiffres de l’Angleterre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leon Mann MBE, fondateur du Black Collective of Media in Sport, dit qu’il espère que son prix pourra aider à faire connaître la diversité et à faire avancer le travail significatif que certaines personnes font.



Mann a révélé que l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’Euro masculin de l’été dernier comportait 11 joueurs – 48% – d’origine noire ou mixte, tandis que 51% des athlètes de l’équipe GB qui se sont rendus aux Jeux olympiques de Tokyo la même année étaient d’origine noire ou mixte. arrière-plan patrimonial.

Selon le Black Footballers Partnership – cofondé par le duo QPR Les Ferdinand et Chris Ramsey, l’ancien arrière latéral de Birmingham et Derby Michael Johnson et l’ancienne joueuse de haut vol Eartha Pond – quelque 43% des joueurs de la Premier League sont le noir.

Image:

Le rapport Szymanski commandé par le Black Football Partnership montre une baisse massive de la représentation en dehors du terrain





Mais en ce qui concerne la Super League féminine, la première division du football féminin en Angleterre, l’Association des footballeurs professionnels a révélé la semaine dernière que seulement 29 des 300 joueuses de la WSL – 9,7% – sont issues d’origines ethniques diverses.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après la victoire 1-0 de l’Angleterre sur l’Autriche lors du premier match de l’Euro 2022, Ellen White dit que les Lionnes veulent rendre tout le monde fier de cette équipe d’Angleterre



Dans l’équipe d’Angleterre de Phil Neville lors de la dernière Coupe du monde féminine, il n’y avait que deux joueuses ethniquement diverses dans l’équipe – Nikita Parris et Demi Stokes. Les deux mêmes joueurs font partie de l’équipe de Wiegman et sont restés des remplaçants inutilisés lors de la victoire de l’Angleterre contre l’Autriche.

Ces chiffres rappellent clairement le problème chronique de la sous-représentation au sein de l’élite du football féminin et féminin.

Baroness Campbell: Un vrai changement “pourrait” prendre quelques années

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, pense que des changements significatifs pour diverses communautés à l’extrémité élite du football féminin pourraient prendre des années, admettant que le système actuel d’identification des talents et de recrutement exclut beaucoup de gens



La Premier League a donné à la Football Association 5,25 millions de livres sterling sur trois ans pour financer un nouveau réseau de centres de talents émergents (ETC), qui, selon la FA, fourniront un encadrement de haute qualité à 4 200 filles âgées de 8 à 16 ans d’ici la fin de la saison 2023/24, contre 1,722 actuellement.

La Football Association a lancé le Découvrez mon talent programme de parrainage pour les joueuses au début de l’adolescence il y a près d’un an. Parler à Sky Sports Nouvelles sur Découvrez mon talent quelques jours avant le début du tournoi, la baronne Sue Campbell, directrice du football féminin de la FA, a déclaré que s’ils sont en mesure de rendre le programme inclusif, le processus pour accélérer l’arrivée de joueurs d’origines ethniques diverses pourrait prendre “quelques années”.

Développant son désir de voir un réel changement en termes de diversité ethnique au niveau de l’élite, la baronne Campbell a ajouté : “Nous voulons qu’elle soit représentative de la société dans laquelle nous vivons, et donc, oui, nous voulons qu’elle se sente et paraisse différente.

“Et cet adage a été utilisé un million de fois. Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l’être. Nous en sommes conscients.

“Et ce ne sont pas seulement les joueurs, nous faisons beaucoup pour diversifier notre effectif d’entraîneurs, nous faisons beaucoup pour diversifier notre effectif d’arbitres parce que, encore une fois, vous savez, cela aide les gens de toute l’Angleterre à reconnaître que c’est un jeu pour tout le monde . C’est le football pour tous. Ce n’est pas le football pour ceux qui peuvent se le permettre ou pour ceux qui peuvent le faire.”

Sports du ciel a reconnu et a commencé à prendre des mesures pour remédier au manque de diversité dans le football féminin en 2020 dans le cadre de son engagement de 30 millions de livres sterling pour lutter contre le racisme systémique et faire une différence dans les communautés à travers le Royaume-Uni.

Sky Sports a travaillé avec des dizaines de joueurs actuels et anciens d’origines ethniques diverses et a essayé de leur donner une plate-forme pour partager leurs histoires afin d’essayer de capturer l’imagination et d’inspirer la prochaine génération de footballeuses.

Le talent a été identifié et signalé directement à la Football Association et aux clubs dans le cadre de l’engagement sans précédent de Sky Sports envers les Sud-Asiatiques britanniques dans le football, qui nous a également vu consacrer une section de notre site Web à la sensibilisation aux Sud-Asiatiques dans The Game, et créer un blog roulant dédié.

Un certain nombre de joueuses d’élite et à potentiel d’élite et leurs familles ont également été soutenues par du mentorat et l’accès à des opportunités de développement hors du terrain.

Image:

Roop Kaur a rencontré Kira Rai du comté de Derby lors de l’événement Seeing is Believing, conçu par Sky Sports et Sporting Equals pour le club de sport centenaire Indian Gymkhana (crédit : Dev Trehan)





Plus tôt cette année, Sky Sports s’est également associé à la plus grande organisation caritative pour l’égalité des courses sportives du pays, Sporting Equals, qui nous a vus soutenir la participation à travers le pays, notamment en concevant l’événement « Seeing Is Believing » pour le club sportif centenaire de l’ouest de Londres Gymkhana.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de fonctionnalités et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et le blog Sud-Asiatiques dans le jeu et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.