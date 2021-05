European Tour: Dean Burmester remporte une victoire convaincante en cinq temps à l’Open de Ténérife | Actualités du golf

2:41



Retour sur le meilleur de l’action de la dernière manche de l’Open de Tenerife au Golf Costa Adeje, où Dean Burmester a impressionné.

Dean Burmester a dominé le peloton lors de la dernière journée pour remporter une victoire à cinq coups et un deuxième titre du circuit européen à l’Open de Ténérife.

Le Sud-Africain a affiché neuf birdies en route vers un round de la journée 62 au Golf Costa Adeje et s’est dégagé du peloton de poursuite, terminant à 25 sous et confortablement devant son partenaire Nicolai von Dellingshausen.

Von Dellingshausen a réussi son dernier trou pour s’emparer de la deuxième place devant Adrian Meronk et Kalle Samooja, avec le vainqueur de l’Open de golf autrichien John Catlin un autre coup de retour à la cinquième place.

La deuxième place de Nicolai von Dellingshausen est son meilleur résultat en carrière sur le circuit européen

« Il n’y a pas de mots qui peuvent le décrire », a déclaré Burmester Sky Sports. « Ce sont quatre années de lutte et de travail acharné. Se débarrasser des bogies est de classe mondiale. »

Burmester a percé un birdie de 10 pieds à la normale cinq en premier et a tiré son approche à quatre pieds au suivant pour prendre un autre coup, avant que trois birdies consécutifs du cinquième le hissent au sommet du classement.

Le n ° 168 mondial s’est converti de 10 pieds pour sauver la normale au neuvième et atteindre le virage en 30, avec Burmester suivant les birdies aux 11e et 13e en sortant presque du 15e fairway pour établir un gain à courte portée et passer huit sous pour la journée.

Burmester est monté et descendu de la frange au 16e par trois et a roulé dans un 15 pieds pour sauver le par au suivant pour maintenir sa carte sans défaut, avant de signer sa ronde gagnante avec un birdie à deux putts de 30 pieds. au dernier par cinq.

Dean Burmester a terminé à égalité au 38e rang à Gran Canaria la semaine dernière, après avoir raté la coupe lors de ses deux départs précédents.

Von Dellingshausen a commencé la journée à égalité pour la tête, mais a rapidement perdu la tête quand il a bégayé à un 9 avant 35, avec l’Allemand récupérant pour birdie le 11e et faire un aigle de 10 pieds au 18e pour passer à 20 sous.

Samooja, l’autre co-leader du jour au lendemain, avait trois sous après cinq trous, mais a vu ses espoirs s’estomper quand il a bogeyé le dixième puis n’a pas réussi à enregistrer un birdie sur les neuf derniers, avec Meronk cardant un quatre sous 67 pour détenir également une part. de seconde.

Le champion de Gran Canaria Lopesan Open, Garrick Higgo, a suivi la victoire de la semaine dernière en terminant la semaine à égalité huitième, tandis que Jamie Donaldson était le meilleur du contingent britannique puisqu’il a terminé avec 15 sous et avec une part de 12e.