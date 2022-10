European Tour Darts: Damon Heta bat Peter Wright pour la victoire à Gibraltar | Fléchettes Nouvelles

Damon Heta a remporté son premier titre sur le circuit européen lors de la finale du Gibraltar Darts Trophy dimanche

Damon Heta a célébré son premier succès sur le circuit européen avec une victoire spectaculaire 8-7 sur Peter Wright lors de la finale du Gibraltar Darts Trophy dimanche.

Une fin palpitante de l’action du PDC European Tour de l’année a vu l’Australien Heta remporter le premier prix de 25 000 £ au Victoria Stadium après une finale pleine d’action.

Le champion du monde Wright a produit de superbes fléchettes pour mener 3-0, seulement pour que Heta termine 167 sur son chemin vers une avance de 7-5.

Wright a emmené les deux suivants pour mener la finale à une jambe de mort subite, mais après avoir été le premier à terminer, il a repoussé six fléchettes de championnat en trois visites.

Heta avait raté quatre fléchettes en deux visites alors que la paire cherchait le coup gagnant, avant de poster un double quatre pour sceller la gloire.

“Je suis absolument ravi”, a déclaré Heta. “Pour obtenir un titre sur le circuit européen à mon actif si tôt dans ma carrière, c’est inattendu.

“Mon week-end a été des hauts et des bas – je n’ai pas eu un match régulier de tout le week-end et de remporter ma première victoire sur le circuit européen, je suis vraiment heureux.

“Peter a eu ses chances, tout comme moi, et la foule méritait un match décisif. Pour que ça se passe comme ça, je ne sais pas quoi dire!”

Heta avait commencé son défi pour le titre samedi en battant Chris Dobey, et a vu le champion des Masters Joe Cullen et la star allemande Gabriel Clemens pour atteindre les demi-finales.

Il a montré sa classe pour ensuite remporter un concours sensationnel avec Michael van Gerwen, venant de 4-1, 5-2 et 6-4 avec des jambes de 13, 11 et 15 fléchettes pour se qualifier pour la finale, décrochant neuf 180 dans une action. -choc emballé.

Wright a produit une réponse exceptionnelle à la défaite du week-end dernier face à Van Gerwen en demi-finale du Grand Prix mondial lors de sa course vers la finale.

Le n ° 1 mondial avait une moyenne de 108 lors de la victoire au troisième tour de dimanche après-midi contre Ryan Searle, 105 lors de sa défaite en quart de finale contre Luke Humphries et près de 109 lors de sa demi-finale 7-1 contre Rob Cross.

Heta a signé un double quatre pour sceller la gloire à Gibraltar

Il a également sorti un brillant 121 check-out de taureau, triple sept et taureau lors du match retour de la finale – faisant se lever une foule exceptionnelle au Victoria Stadium – pour ensuite rater terriblement le titre.

“Chapeau à Damo”, a déclaré Wright. “Je ne m’attendais pas à rater mon double, et je ne m’attendais pas à ce qu’il le rate, mais j’espère que c’était du divertissement !

“C’était sa journée aujourd’hui. Il m’a donné des chances de revenir dans le match, il m’a époustouflé et il a levé le pied de la pédale.

“Il pousse et pousse mais il obtient des tirages horribles et continue de se heurter aux meilleurs joueurs.

“Il a quitté la maison et est venu ici, mais maintenant vous le regardez. Il a fait ses preuves dans le monde – il a battu Michael van Gerwen et moi et il peut battre n’importe qui dans le monde, il est brillant.”

Alors que le Gibraltar Darts Trophy marque la conclusion de l’European Tour 2022 de 13 événements, les 32 meilleurs joueurs de l’European Tour Order of Merit final progressent désormais vers le Cazoo European Championship à Dortmund du 27 au 30 octobre.

Trophée de fléchettes de Gibraltar 2022

dimanche 16 octobre

Troisième tour

Séance de l’après-midi

Luke Humphries 6-3 Wesley Plaisier

Peter Wright 6-1 Ryan Searle

Josh Rock 6-5 Jonny Clayton

Rob Cross 6-4 Ryan Joyce

Michael van Gerwen 6-4 José De Sousa

Nathan Aspinall 6-5 Dirk van Duijvenbode

Gabriel Clemens 6-1 Mensur Suljovic

Damon Heta 6-1 Joe Cullen

Séance du soir

Quarts de finale

Peter Wright 6-3 Luke Humphries

Rob Cross 6-5 Josh Rock

Michael van Gerwen 6-4 Nathan Aspinall

Damon Heta 6-4 Gabriel Clemens

Demi finales

Peter Wright 7-1 Rob Cross

Damon Heta 7-6 Michael van Gerwen

Final

Damon Heta 8-7 Peter Wright