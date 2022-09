European Solar Orbiter frappé par une explosion du soleil alors qu’il volait près de Vénus

Un orbiteur solaire développé par l’Agence spatiale européenne (ESA) a été frappé par une éjection de masse coronale (CME) du Soleil alors qu’il volait près de Vénus le 4 septembre. corps dans le système solaire, le Soleil a lancé une énorme “éjection de masse coronale” directement sur le vaisseau spatial et la planète deux jours seulement avant leur approche la plus proche et les données sont révélatrices”, a déclaré l’Agence spatiale européenne dans un communiqué.

L’activité a été signalée quatre jours après une grande éjection de masse coronale tirée du soleil en direction de Vénus.

Heureusement, aucun effet négatif n’a été signalé sur le vaisseau spatial car l’observatoire solaire ESA-NASA est conçu pour résister à de telles explosions violentes du Soleil.

L’orbiteur est en mission de 10 ans pour étudier le Soleil et éventuellement jeter un œil à ses mystérieux pôles. Son orbite a été choisie à proximité de Vénus, ce qui lui permet de revenir au voisinage de la planète toutes les quelques orbites pour utiliser sa gravité pour modifier ou incliner son orbite.

L’orbiteur solaire est déjà au quart de sa mission d’une décennie. Son troisième survol de Vénus s’est achevé le 4 septembre. Au cours du survol, l’orbiteur solaire est passé à 12 500 km du centre de Vénus qui est à près de 6 000 km de son verre.

Lors de son prochain retour vers le Soleil, l’orbiteur sera 4,5 millions de km plus proche qu’auparavant.

“L’approche rapprochée s’est déroulée exactement comme prévu, grâce à une grande planification de la part de nos collègues de Flight Dynamics et aux soins diligents de l’équipe de contrôle de vol”, explique Jose-Luis Pellon-Bailon, directeur des opérations de Solar Orbiter.

Les données recueillies lors de la rencontre de l’orbiteur avec la tempête solaire ont révélé que son environnement local a changé au fur et à mesure que le grand CME passait. Certaines incitations ont dû être désactivées lors de son approche rapprochée de Vénus pour les protéger de la lumière solaire réfléchie par la surface de la planète. Cependant, les instruments “in situ” de Solar Orbiter sont restés allumés, collectant des données sur les particules énergétiques solaires et d’autres choses.

