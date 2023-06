European Games Esports Championship présentera ‘PES’ et Rocket League

En tant qu’enfants, nous avions tous l’habitude d’entendre le même vieux baratin sur la façon dont jouer à FIFA ou PES sur notre Xbox ou PlayStation était une perte de temps, que cela ne nous profiterait pas plus tard dans la vie et qu’il y avait de meilleures choses que nous pourrions faire.

Eh bien, cela a finalement changé, car l’esport devrait faire un grand pas dans le courant dominant cet été. Pour la première fois, les Jeux européens – c’est-à-dire l’équivalent européen des Jeux olympiques, avec toutes les épreuves habituelles d’athlétisme, de natation, de gymnastique et de cyclisme – se déroulent parallèlement à une compétition d’esports.

Des athlètes de tout le continent participeront à eFootball 2023 – ce que PES a rebaptisé – et à Rocket League (c’est du football avec des voitures, si vous ne l’avez pas déjà vu) au Centre international des congrès de Katowice du 30 juin au 2 juillet.

Organisés par les Comités olympiques européens, en collaboration avec la Global Esports Federation (imaginez une version beaucoup plus jeune de la FIFA, sans la corruption), les European Games Esports Championships accueilleront certains des meilleurs joueurs d’esports du moment, tels que Yos ‘INDOMINATEUR’ Sonneveld29 ans, qui est un eFootballeur professionnel pour Arsenal.

« Je suis tellement fier de représenter les Pays-Bas, de faire partie de quelque chose d’aussi grand », déclare Sonneveled.

« C’est vraiment incroyable que nous soyons dans la même zone que les meilleurs sportifs néerlandais de tous les sports majeurs. C’est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer il y a quelques années, lorsque le jeu était davantage considéré comme un passe-temps. Jouer professionnellement, et maintenant jouer à l’échelle européenne, c’est vraiment incroyable.

« Avoir la chance de gagner pour votre pays, peut-être d’entendre votre hymne et de voir flotter le drapeau, pour concourir en eFootball, est tellement excitant. J’espère avoir les qualités pour gagner la compétition, j’espère avoir le cran. »

En plus de concourir pour son pays, Sonneveled est toujours en lice pour les grands honneurs avec Arsenal cette saison loin des Jeux européens.

« Nous nous rendons tous dans un hub à Barcelone pour jouer aux jeux », explique-t-il. « Il y a une société de jeux là-bas qui travaille avec Konami. Nous volons toutes les deux semaines et passons un week-end à jouer, c’est une expérience incroyable.

« Barcelone a remporté la ligue régulière, avec Manchester United deuxième et nous troisième. Mais nous avons encore des KO à jouer cette saison, alors j’espère qu’Arsenal pourra encore remporter un trophée cette année.

« J’ai déjà représenté les Pays-Bas professionnellement, à Istanbul aux Championnats du monde, et j’ai hâte de recommencer. »

Dans le football féminin, des joueuses telles que Nollaig ‘Glitch8d’ O’Donnell, 24 ans, qui représente la République d’Irlande, ont réussi à attirer l’attention sur leurs chaînes de streaming à l’approche des Jeux.

« Je suis incroyablement honoré d’avoir cette opportunité », a déclaré O’Donnell. « Être compétitif, représenter votre pays, rencontrer tous les autres représentants de l’Irlande et être dans un espace compétitif, c’est fantastique.

« C’est drôle parce que j’ai passé la majeure partie de ma vie à suivre ma sœur Rebecca O’Donnell représentant l’Irlande au niveau international en karaté. Elle a remporté des titres européens et mondiaux. Donc être de l’autre côté maintenant c’est incroyable, elle vient me regarder. Le jeu est définitivement en plein essor, et des événements comme l’EGE contribuent à tout changer.

Il y a aussi un intérêt britannique important. Le Britannique Cerith Dennis a remporté une médaille de bronze aux championnats du Commonwealth Esports l’été dernier.

Cerith n’a que 19 ans mais espère une médaille sur la scène européenne (Crédit image : Ben Queenborough/GEF)

« Faire partie d’un événement multisports est une autre étape pour l’esport dans son ensemble », a-t-il déclaré. « L’e-sport a connu une croissance considérable au cours des dernières années, mais la prochaine étape consistait à se généraliser. Des événements comme le Commonwealth et puis ce sont les prochaines étapes.

« Je ne peux pas vraiment le traiter. C’est énorme pour l’esport dans son ensemble et pour moi en tant qu’individu.

« C’était fou [on winning bronze], je suis retourné à l’université l’année suivante, en septembre, et des gens au hasard se sont approchés de moi et m’ont dit « félicitations pour les médailles de bronze ». Pour cet événement, je vise le top quatre, le top huit au moins. J’espère que nous pourrons décrocher une médaille. »

la Grande-Bretagne Emma ‘Emzii’ Rosequi a remporté l’or aux Commonwealth Esports Championships dans la catégorie eFootball féminin, vise également la gloire.

« Je suis médaillé d’or du Commonwealth et je représente maintenant l’équipe GB aux Jeux européens. Je ne sais pas, la vie peut-elle s’améliorer ? C’est possible, je pourrais gagner ! dit-elle.

« Ma vie entière vient de complètement changer depuis un an et c’est phénoménal. Ça a été une telle course.

Rose est une femme trans et est reconnaissante du soutien qu’elle a reçu de la communauté des joueurs et de la Global Esports Federation.

« En tant que compétiteur, tous ceux que j’ai rencontrés sur le plan professionnel, nous voulons tous que les autres réussissent. Il n’y a pas de « Oh, nous ne voulons pas que vous réussissiez parce que vous êtes né homme, vous n’êtes pas une femme ». Nous nous soutenons tous. Nous nous soutenons tous. Les opportunités que j’ai eues grâce au jeu sont folles et je sais que beaucoup d’autres filles occupent une position similaire à la mienne.

«Je pense que je peux être un modèle en termes de quelqu’un qui est lui-même sans vergogne et qui défend ce en quoi il croit. moi et me laisser aller et faire ce que je veux faire.

Emzii a remporté l’or aux Championnats du Commonwealth Esports et vise la même chose aux Jeux européens (Crédit image : Ben Queenborough/GEF)

« C’est pourquoi je suis toujours là, pourquoi je suis toujours en compétition, pour montrer à plus de gens et pour montrer à plus de filles et à plus de communautés LGBTQ et de communautés sous-représentées qu’elles sont les bienvenues dans les jeux. Le jeu est pour tout le monde.

Le président du Comité olympique européen (COE), Spyros Capralos, a également clairement adhéré à l’événement, soulignant les opportunités offertes par l’esport.

« Les Championnats Esports sont un ajout extraordinaire à la programmation des Jeux européens », a-t-il déclaré. « Cela souligne la vision progressiste de la diversité et de l’inclusivité du monde du sport, soulignant le terrain d’entente qu’ils partagent en termes de dévouement, de stratégie et de recherche de l’excellence.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Global Esports Federation sur la première des nombreuses initiatives prévues. »

Vous pouvez suivre toute l’action sur le Chaîne YouTube des fédérations mondiales d’esports.