Le cinéma en Europe, comme dans la plupart des autres pays du monde, a été martelé financièrement après que les mesures contre les coronavirus ont vu de nombreux écrans fermés.

Cela en fait une année charnière pour les European Film Awards, qui se déroulent du 8 au 12 décembre à Berlin, car les films gagnants auront perduré non seulement pour leurs qualités artistiques, mais aussi pour leur succès même pendant la pandémie.

Une série de diffusions en direct est prévue et les nominés se joindront en ligne au cours des cinq jours.

«Nous allons le faire petit mais chaleureux et nous voulons transmettre ce qui a toujours marqué nos cérémonies et c’est ce sentiment de famille et nous voulons offrir à tous les nominés un accueil très chaleureux même s’ils ne peuvent pas être là physiquement », a déclaré à Euronews Marion Döring, directrice de l’European Film Academy.

« Nous récompensons le cinéma européen et nous promouvons le cinéma européen, ce qui est très important car nous savons tous que le cinéma n’est pas si présent dans les salles, comparé au cinéma américain par exemple », at-elle ajouté.

Parmi les nominés figure le film d’animation franco-belgo-espagnol Josep, qui est en compétition pour le meilleur film d’animation européen, un secteur en plein essor pour l’industrie cinématographique européenne.

Les événements seront diffusés en direct sur le Prix ​​du cinéma européen site Internet.