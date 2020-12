L’un des prix les plus recherchés aux European Film Awards de cette année, qui se tient ce samedi à Berlin, est celui du réalisateur européen de l’année.

Voici un aperçu des six nominés.

Thomas Vinterberg (un autre tour)

Thomas Vinterberg est l’un des réalisateurs les plus importants, primés et internationalement reconnus du Danemark.

Sa percée internationale a eu lieu en 1998 avec Festen – le premier film Dogme 95 – et cela lui a valu plusieurs prix internationaux, dont le prix du jury de Cannes.

En 2012, Vinterberg a été acclamé pour le drame nominé aux Oscars et aux Golden Globe, The Hunt, qui a également valu à Mads Mikkelsen le meilleur gong d’acteur à Cannes.

Il est nominé aux European Film Awards 2020 pour Another Round, un film festif sur l’amour et l’amitié mais aussi sur l’euphorie et la gueule de bois que l’alcool peut provoquer.

Agnieszka Holland (Charlatan)

Agnieszka Holland est née à Varsovie et a réalisé et / ou écrit plus de 30 films au cours de son illustre carrière.

Son film Fever a remporté le Festival du film polonais. Cela a également valu à Barbara Grabowska le meilleur gong d’actrice au Festival international du film de Berlin en 1981.

Europa Europa, un drame de guerre historique sorti en 1990, a remporté un Golden Globe et une nomination aux Oscars.

Darkness, en 2011, a vu Holland décrocher une troisième nomination aux Oscars.

Son dernier film, Charlatan, est inspiré de l’histoire vraie de l’herboriste Jan Mikolasek, qui a consacré sa vie à soigner les malades malgré les immenses obstacles auxquels il a été confronté dans sa vie privée et publique. Comme dans la plupart de ses films, les personnages traversent l’histoire du XXe siècle et de l’Europe.

Jan Komasa (Corpus Christi)

Le réalisateur polonais Jan Komasa est l’un des nouveaux noms du cinéma européen à regarder.

Sa nomination aux European Film Awards 2020 est pour Corpus Christi, un thriller qui jette un regard moderne sur la Pologne.

Komasa a étudié la réalisation à l’école de cinéma de Łódź. Son court métrage Nice To See You a été présenté en première mondiale au concours Cinéfondation de Cannes, où il a remporté le troisième prix. Son premier long métrage, Suicide Room, a été présenté en première dans la section Panorama de la Berlinale et a attiré plus de 800 000 spectateurs dans les cinémas polonais.

Maria Sødahl (espoir)

Née à Trondheim en 1965, Maria Sødahl a obtenu son diplôme de réalisatrice à la Danish Film School en 1993. Elle a réalisé plusieurs courts métrages et documentaires avant son premier long métrage de fiction, le primé Limbo en 2010.

Un écart de neuf ans sépare le long métrage révolutionnaire de Sødahl et Hope, un drame sensible et honnête basé sur les propres expériences du réalisateur norvégien. Il dépeint une femme qui apprend qu’elle n’a que quelques mois à vivre à cause d’une tumeur. Toute sa vie est remise en question, sa relation, sa famille et son travail.

Pietro Marcello (Martin Eden)

Pietro Marcello a réalisé ses premiers courts métrages en 2003, Carta et Scampia. En 2005, il réalise le documentaire La Baracca, qui remporte le prix du public à Videopolis. Cette année-là, il a également collaboré en tant que bénévole avec une ONG en Côte d’Ivoire pour créer le documentaire Grand Bassan.

Il est nominé aux prix de ce week-end pour Martin Eden. Il revisite le chef-d’œuvre de Jack London et le place à Naples au siècle dernier.

François Ozon (Eté 85)

François Ozon est né à Paris en 1967. Diplômé d’une maîtrise en cinéma, il entre à la célèbre école française de cinéma, La Fémis, en 1990. Depuis, il tourne de nombreux films en super-8, vidéo, 16 mm et 35 mm. .

Beaucoup de ses longs métrages ont été sélectionnés dans des festivals internationaux. En 2019, By The Grace of God a remporté l’Ours d’argent à la Berlinale.

François Ozon a déjà abordé de nombreux genres, périodes et styles dans ses films. Dans Eté 85, il revient sur son adolescence, adaptant un roman culte et l’histoire d’amour entre un adolescent et un garçon. Un film juste et éblouissant.