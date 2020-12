Le mois prochain, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptera une litanie de résolutions unilatérales contre Israël. L’Europe, pour la plupart, a soutenu en commission un énorme onze textes critiquant la démocratie solitaire du Moyen-Orient. Six autres résolutions vont directement à la plénière de l’instance mondiale.

En comparaison, les pires auteurs de violations des droits de l’homme au monde s’en tireront avec une gifle: seules sept autres résolutions spécifiques à un pays couvriront des pays comme l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie.

Les 17 textes ciblant Israël incluent des omissions de terreur palestinienne et des références au Mont du Temple uniquement par son nom islamique, Haram al-Sharif, tentant d’effacer les liens juifs millénaires avec Jérusalem. Ne vous attendez pas à ce que l’ONU appelle le Hezbollah à désarmer. Au lieu de cela, attendez qu’Israël soit censuré pour une marée noire sur la côte libanaise.

Dans cette dernière étape de la présidence de l’UE à Berlin, il convient de rappeler les paroles du ministre des Affaires étrangères Heiko Maas l’année dernière: «L’Allemagne se tient, également à l’ONU, aux côtés d’Israël.

Jusqu’à présent, il y a peu de preuves à l’appui de cette affirmation. L’Europe sous la direction temporaire de l’Allemagne n’a pas substantiellement changé son mode de scrutin. Mais pourquoi, en premier lieu, l’ONU distingue-t-elle ad absurdum l’Etat juif?

Comme le regrettait le regretté Abba Eban, ancien envoyé d’Israël à l’ONU: «Si l’Algérie présentait une résolution à l’Assemblée générale selon laquelle la terre est plate et qu’Israël l’a aplatie, vous pourriez prédire le vote. 123 pour, 68 abstentions et 23 contre. » Les paroles d’Eban restent fidèles à ce jour.

Et pourtant, l’obsession de l’ONU pour Israël ne fait pas rire. Il ne fait rien pour faire avancer une solution négociée à deux États. Au lieu de cela, il ne récompense que l’intransigeance palestinienne.

Le chœur des condamnations contre Israël n’est pas non plus accidentel. Il est ancré dans le système des Nations Unies dominé par des régimes répressifs qui militarisent des institutions comme l’Organisation mondiale de la santé ou le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Les préjugés de ce dernier contre l’Etat juif sont aussi flagrants que possible.

En juin dernier, le Conseil a condamné Israël à cinq reprises. Les vrais contrevenants aux droits humains comme la Chine ont été entièrement épargnés. Incarnant son double standard antisémite, l’organe basé à Genève a même son propre point de l’ordre du jour distinct – le numéro 7 – exclusivement dédié à diaboliser Israël à chaque session. Pendant ce temps, sans commentaire du Conseil, la Chine rassemble des millions de musulmans ouïghours dans les camps de concentration et les dirigeants iraniens se tournent vers Twitter pour menacer un deuxième Holocauste.

En 2006, le Conseil a remplacé la Commission des droits de l’homme, fondée à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Eleanor Roosevelt devait tourner dans sa tombe à l’idée que sa noble création avait été réduite à une boîte à savon pour les dictateurs.

Le déséquilibre du Conseil a été mieux articulé, même par inadvertance, au plus fort de la guerre civile syrienne en 2013. Après une nouvelle série d’épithètes anti-israéliennes, ignorant que son micro était allumé, une interprète française a haleté: «Il y a d’autres vraiment mauvais sh * t arrive, mais personne ne dit rien sur les autres choses. Les fonctionnaires ont éclaté de rire face à l’indiscrétion. Mais la blague était sur eux.

Ou prenez la soupe à l’alphabet des agences spécialisées des Nations Unies ciblant Israël, comme «CEIRPP», ou le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Cette bouchée est censée «mobiliser le soutien international» et sert aujourd’hui de plate-forme de réseautage pour les partisans du mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël.

Le CEIRPP a été créé le 10 novembre 1975, le même jour où l’ONU a honteusement assimilé le sionisme – le mouvement de libération du peuple juif – au racisme. Avec DRP, la Division des droits des Palestiniens, le CEIRPP reçoit 2,3 millions d’euros par an.

Avec raison, l’UE a donné la priorité à la lutte contre la désinformation. Et pourtant, à l’ONU, où les mensonges crus et les omissions effrayantes abondent, l’Europe n’a pas eu le courage de les dénoncer. Comment expliquer autrement la majeure partie du bloc en 2017 déclarant «nul et non avenu» le fait irréfutable que Jérusalem est la capitale d’Israël? Ajoutant l’insulte à la blessure, l’UE ne voit aucun conflit dans la localisation de sa mission diplomatique auprès de l’Autorité palestinienne à Jérusalem-Est.

Pour être juste, l’UE adopte une position plus ferme sur le point 7. Cela doit être suivi d’une action concertée pour l’abolir complètement. Plus tôt ce mois-ci, les membres de l’UE ont voté collectivement contre le renouvellement de trois agences palestiniennes clés de l’ONU. Pour cela également, l’Europe mérite des éloges.

La Charte des Nations Unies appelle à l’égalité de traitement de tous les États membres. Il ne fait aucun doute que l’organisation a échoué de manière spectaculaire à atteindre cet objectif. Indépendamment de qui occupe la Maison Blanche, l’Amérique continuera à soutenir Israël grâce à sa tradition de soutien bipartisan à son plus proche allié.

Avec l’Europe, c’est une tout autre histoire. Plus souvent qu’autrement, les pays de l’UE renoncent malheureusement encore lorsque le seul État juif au monde est choisi. Ce dernier mois de la présidence allemande de l’UE semble le moment idéal pour tourner une nouvelle page.