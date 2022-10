Europa frappe et rate: Marcus Rashford est le grand joueur de Manchester United mais Cristiano Ronaldo patauge | Nouvelles du football

Rashford réapparaît en tant que joueur de gros gibier

Marcus Rashford a marqué deux fois et a réclamé une passe alors que Man Utd a gagné 3-2 contre Omonia





Après une saison 2021/22 extrêmement décevante qui a été entravée par une mauvaise forme et une blessure à l’épaule, Marcus Rashford semble profiter d’une campagne de rebond sous Erik ten Hag.

En seulement huit matches sous les ordres du Néerlandais, le joueur de 24 ans a déjà amélioré son total de passes décisives de la saison dernière et a égalé son total de buts.

Les deux buts qu’il a produits à Omonia Nicosie jeudi étaient les quatrième et cinquième qu’il a marqués cette saison, tandis que sa brillante passe décisive pour le but d’Anthony Martial était sa troisième de ce qui s’annonce comme une campagne très productive.

Bien que les chiffres de Rashford soient impressionnants, c’est quand et où il convertit ses chances qui attirent l’attention.

Les cinq buts du diplômé de l’académie ont été répartis sur seulement trois matchs et ont permis à Manchester United de gagner six points supplémentaires lors de ces matchs.

Le premier de la saison de Rashford est survenu lors de la victoire 2-1 contre Liverpool – la première victoire de Ten Hag – tandis que les deux seconds ont aidé Man Utd à triompher 3-1 sur un autre rival des six grands à Arsenal.

Puis, à Chypre, Rashford a quitté le banc à la mi-temps avec son équipe regardant le baril d’une défaite embarrassante pour les mener à une victoire âprement disputée qui les a maintenus à une distance touchante de la première place du groupe E de la Ligue Europa.

La réémergence de Rashford en tant que joueur de gros gibier est un coup de pouce bienvenu pour Man Utd et Ten Hag, et pourrait arriver au bon moment pour l’attaquant alors qu’il chasse un rappel dans une équipe d’Angleterre qui réclame une étincelle. de la Coupe du monde de cet hiver.

Joe Shread

Ronaldo patauge dans un environnement inconfortablement discret

Cristiano Ronaldo a réussi huit tirs contre Omonia mais n’a pas trouvé le chemin des filets





Toute la carrière de Cristiano Ronaldo a été axée sur le fait de battre des records et de devenir une star mondiale. Il y avait donc quelque chose d’un peu triste à regarder le détenteur du record d’apparitions et buteur de la Ligue des champions patauger contre les vairons européens Omonia Nicosia en Ligue Europa.

La victoire 3-2 de Man Utd à Chypre n’était que la cinquième fois que le joueur de 37 ans se présentait sur le terrain dans la compétition – une illustration parfaite de la façon dont il a opéré au plus haut niveau du football européen pendant si longtemps.

Pour être juste envers Ronaldo, il n’a pas bougé le nez à l’occasion d’ajouter à son décompte monumental de buts en carrière contre Omonia. En fait, il a fait tout ce qu’il pouvait pour trouver le filet pour la deuxième fois seulement dans ce qui s’avère être une saison frustrante mais, malgré tous ses efforts, le ballon n’a tout simplement pas pu entrer.

L’international portugais avait des efforts sauvés par le gardien de but, bloqué par les défenseurs, a touché le filet latéral et a survolé la barre alors qu’il tirait avec son pied droit, son pied gauche, à bout portant et à longue distance.

Ronaldo n’a pas débuté en Premier League depuis août





Ronaldo a même réussi à frapper le poteau lorsque Diogo Dalot lui a présenté un but aussi bon qu’ouvert. C’était une chance qu’il avait l’habitude de pouvoir marquer dans son sommeil.

Ronaldo était si désespéré de marquer que les cinq dernières minutes à Chypre se sont transformées en un effort à l’échelle de l’équipe pour le placer sur la feuille de match, même si Man Utd conservait une avance précaire.

À la 90e minute, Ronaldo a ignoré le grand ouvert Anthony Martial en faveur du but lui-même mais, inévitablement à ce stade, a propulsé son effort de trempage à grande échelle.

Puis, finalement, il semblait que Ronaldo allait casser son canard lorsque Marcus Rashford l’a repéré caché au second poteau, prêt à taper à la maison sa croix basse. C’était jusqu’à ce que Rashford réussisse la passe, manquant complètement son coéquipier et anéantissant les espoirs de Ronaldo de marquer un départ rare avec un but indispensable.

Ronaldo n’a pas l’habitude d’affronter Omonia, n’est pas habitué à jouer en Ligue Europa et n’a pas l’habitude de se battre pour les buts et le temps de jeu. Ce sont des moments peu familiers pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Joe Shread

Nketiah doit être plus impitoyable

Eddie Nketiah tire large dès le début alors qu’Arsenal affronte Bodo / Glimt en Ligue Europa





Eddie Nketiah a ramassé le ballon, s’est retourné et tout à coup, on aurait dit qu’il avait la défense Bodo/Glimt dans la paume de ses mains.

L’attaquant d’Arsenal porterait le ballon à environ 20 mètres et le mettrait juste à côté du but à distance, mais cela a montré le chemin parcouru par le joueur de 23 ans en l’espace de six mois.

D’être léger, à la périphérie même de l’équipe et apparemment se dirigeant vers la porte, à d’anciens défenseurs animés avec le nouveau physique qu’il a réussi à construire au cours de l’été.

C’est l’amélioration la plus notable de son jeu – ce n’est pas la première fois qu’il le montre. Son apparition lors de la victoire de Saturday Night Football contre Fulham en août, qui a aidé Arsenal à dépasser une équipe obstinée de Fulham, a été un premier aperçu de son nouveau pouvoir accrocheur.

Mais alors que Nketiah a un nouvel avantage, il doit en développer un autre. Le but de son braconnier a été bien pris, mais plus d’occasions manquées signifient que la pression est toujours sur Gabriel Jesus dans cette bataille d’attaquants d’Arsenal.

Mikel Arteta dit que Gabriel Jesus donne absolument tout quand il est sur le terrain, mais a parfois senti que son équipe manquait de sang-froid lors de la victoire 3-0 d’Arsenal sur Bodo / Glimt.



En première mi-temps, Nketiah a essayé, et a échoué, de faire face à Gabriel Martinelli en tête-à-tête. Après la mi-temps, il a mis une chance similaire après une superbe passe glissée de Martin Odegaard.

“Vous devez regarder ce que vous avez fait – super. Mais que pouvez-vous faire de mieux?” a déclaré Arteta à propos de Nketiah après le match.

Si Nketiah ne peut pas mettre ces chances supplémentaires de côté, il est peu probable qu’il puisse obtenir plus de chances en Premier League au-dessus de Jésus. Et si ces minutes ne viennent pas, alors il ne peut pas se développer comme il le souhaiterait.

Sam Blitz

La profondeur des artilleurs est meilleure que jamais

Fabio Vieira célèbre le troisième but d’Arsenal, après avoir été piégé par Gabriel Jesus





Octobre est un mois éprouvant pour Arsenal. Neuf matchs en 29 jours, dont quatre des six derniers à l’extérieur.

Mais ce qui ravira Mikel Arteta, c’est que huit changements peuvent être effectués et que les résultats et les performances ne vacillent pas. Arsenal a à peine été obligé de sortir de la deuxième vitesse contre Tottenham et Bodo / Glimt, ce qui est le tonique parfait avant un match majeur contre Liverpool ce week-end.

Sauf Cedric Soares, qui revient tout juste d’une blessure, chaque membre disponible de l’équipe première est utilisé – ce qui témoigne de la profondeur dont Arteta dispose.

La saison dernière, Takehiro Tomiyasu et Kieran Tierney ont tous deux été jugés irremplaçables, mais ont maintenant du mal à montrer que Ben White et Oleksandr Zinchenko devraient être abandonnés en tant qu’arrières latéraux, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés pour maintenir les niveaux élevés de la Ligue Europa.

Eddie Nketiah a commencé la charge d’Arsenal pour une victoire sur Bodo / Glimt en Ligue Europa





Avec un autre objectif à son actif, Fabio Vieira assume un certain fardeau créatif de Martin Odegaard, tandis que le calme de Rob Holding signifie que l’on n’en demande pas trop à William Saliba si tôt dans sa carrière en équipe première d’Arsenal.

Des blessures finiront par survenir à Arsenal, mais jeudi, ces joueurs de deuxième rang ont montré qu’ils pouvaient se montrer à la hauteur.

Lorsqu’Arsenal n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions en mai, Gary Neville et Jamie Carragher ont déclaré que la routine du jeudi au dimanche nuirait à leur saison. Mais ils sont en tête de la ligue et transpirent à peine en Europe. Ça n’a pas été trop mal jusqu’à présent.

Sam Blitz

Les super sous-marins Hammers offrent un aperçu d’un avenir passionnant

Gianluca Scamacca célèbre la victoire de West Ham face à Anderlecht en Europa Conference League





Lorsque les remplaçants Gianluca Scamacca et Lucas Paqueta se sont astucieusement associés pour le vainqueur tardif de West Ham contre Anderlecht, cela a offert un véritable aperçu de ce que le duo pourrait offrir à l’équipe de David Moyes en attaque cette saison.

L’affrontement de l’Europa Conference League avec les deux premiers du groupe B a été finement équilibré lorsque David Moyes a décidé de lancer les dés et de faire un triple changement avec seulement 20 minutes à jouer au stade Constant Vanden Stock.

Le manager des Hammers a présenté Scamacca et Paqueta dans une démonstration de force réelle depuis le banc et bientôt ils se sont parfaitement combinés au bord de la surface de réparation d’Anderlecht pour maintenir le record de 100% des visiteurs dans la compétition.

Scamacca avait encore du travail à faire pour trouver le coin le plus éloigné du filet après que la bonne compétence de son coéquipier brésilien ait créé l’ouverture, mais il l’a fait infailliblement pour son cinquième but pour le club depuis son arrivée de Sassuolo pour 35,5 millions de livres sterling en juillet. .

Et attendez-vous à ce que l’international italien et Paqueta, arrivés de Lyon pour 51 millions de livres sterling le mois suivant, débutent à domicile contre Fulham dimanche.

Richard Morgan