Europa frappe et rate: Bukayo Saka apporte sa propre mentalité de gagnant à Arsenal | Nouvelles du football

Saka normalise son “statut de gagnant”

Pour le deuxième match consécutif, Bukayo Saka a marqué le but gagnant pour Arsenal dans des circonstances difficiles.

Cinq jours après que son penalty tardif lui ait valu une victoire sur Liverpool, Saka a trouvé un vainqueur en première mi-temps contre une équipe délicate de Bodo / Glimt qui avait remporté ses 14 derniers matches européens à domicile – bien que dans des circonstances heureuses dans un affichage loin d’être convaincant.

La tête chanceuse de Saka rebondit sur le gardien Bodo et dans le filet





Saka n’a pas besoin de rappeler l’importance des grands moments, son échec final de l’Euro 2020 pour l’Angleterre s’avère être l’enseignement ultime de cela, mais la marque d’un champion produit ces occasions régulièrement. Il fait ça.

Son but en Norvège jeudi soir est son quatrième but en sept titularisations consécutives pour Arsenal. La “mentalité de champion” – ce qu’un dépisteur d’Arsenal l’a décrit comme ayant à l’âge de huit ans – se manifeste sur le terrain et dans sa personnalité.

“Gagner est la chose la plus importante pour moi”, a déclaré Saka à BT Sport après le match. “Je suis un grand partisan d’être un joueur d’équipe, si nous faisons cela [win]je quitte le terrain heureux.”

Saka est même allé jusqu’à dire à quel point Bodo / Glimt manquait de cette même mentalité alors qu’ils rejetaient chance après chance contre les Gunners. “C’est le football, si vous ne marquez pas, vous êtes puni”, a-t-il ajouté. “Nous avons eu des matchs comme celui-là et avons quitté le match en nous sentant durs. Vous apprenez rapidement que c’est du football.”

Bukayo Saka d’Arsenal, à droite, célèbre le seul but de son équipe du match





Beaucoup à Arsenal ont mentionné comment Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko ont apporté une “mentalité gagnante” de Manchester City. Il s’avère que Saka en avait déjà en abondance ou profite de cette nouvelle culture.

Onze victoires sur 12 jusqu’à présent cette saison pour Arsenal. Plus longtemps ils garderont Saka en forme et tireront, plus ils auront de succès dans leur saison.

Sam Blitz

La patience est la clé à Man Utd alors que Ten Hag fait de petits pas pour progresser

Scott McTominay a marqué un vainqueur tardif pour Man Utd





Il y avait un net sentiment de frustration autour d’Old Trafford alors que le chronomètre dépassait 90 minutes. Certains fans s’étaient déjà dirigés vers les sorties. D’autres débattaient encore de la sagesse d’envoyer Scott McTominay pour Casemiro alors que Manchester United avait désespérément besoin d’un but.

Mais l’Écossais a été le vainqueur surprise du match dans le temps additionnel, trouvant finalement un moyen de dépasser l’inspiré Francis Uzoho dans le but d’Omonia Nicosia. Après avoir frappé à la porte toute la nuit, United est finalement entré.

Arracher la victoire contre une équipe sixième de la ligue chypriote n’est pas quelque chose à crier – mais ensuite Erik ten Hag était tranquillement satisfait de la performance de son équipe. “Je ne suis pas inquiet”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé de ne marquer que le seul but.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a félicité son équipe pour sa persévérance, alors qu’elle remportait une victoire 1-0 contre Omonia Nicosia avec un vainqueur du temps d’arrêt.



Oui, la finition aurait pu être plus nette, a-t-il admis. Mais 34 tirs au but, contre une équipe défendant en profondeur et compacte toute la nuit ont souligné pour lui la persévérance et la créativité continue de son équipe pour essayer de se frayer un chemin. Et au final, pour le quatrième match de suite, un remplaçant a marqué pour United. Une preuve supplémentaire pour lui d’une unité croissante et d’une mentalité d’escouade.

Un match nul aurait été loin d’être idéal. Gênant aux yeux de certains. Mais cette victoire donne à United l’espoir de dominer son groupe en Ligue Europa. Encore une fois, on est loin des réalisations illustres des équipes précédentes de United pour honorer ce stade, mais des progrès dans cette compétition seraient un autre pas en avant pour le groupe de Ten Hag.

La défaite contre Manchester City a été un signal d’alarme sur la distance qui sépare United du sommet du football anglais en ce moment. Le chemin du retour va être long. La perspective et la patience seront de mise. Ten Hag et United avaient besoin des deux jeudi soir mais ont finalement obtenu ce dont ils avaient besoin.

Pierre Smith

Moyes utilise l’Europe pour relancer l’élan

Image:

West Ham de David Moyes a battu Anderlecht jeudi soir





West Ham a atteint les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière et est désormais très bien placé pour une autre longue course européenne.

Les vainqueurs de groupe se qualifieront pour les 16 derniers, tandis que celui qui terminera deuxième jouera deux matches supplémentaires lors d’un barrage contre les équipes classées troisièmes de la Ligue Europa.

Moyes a maîtrisé l’art d’utiliser les jeudis soirs pour mettre son équipe de Hammers au courant et, après une sixième victoire en sept dans toutes les compétitions, l’élan se renforce dans l’est de Londres.

Image:

West Ham a pris une confortable avance de deux buts à la mi-temps





L’Ecossais ne prend aucun risque, éliminant Angelo Ogbonna en première mi-temps par précaution tandis que Lucas Paqueta a été retiré à la mi-temps sur réservation. Il y a maintenant de la profondeur dans ce groupe et après un début de campagne chancelant, nous voyons les fruits de la rotation de Moyes dans cette compétition.

Said Benrahma bourdonnait de manière menaçante après que son coup franc ait injecté de la confiance dans son jeu. Lorsque Paqueta a été retiré, Pablo Fornals a repris le combat.

Sur les flancs. Vladimir Coufal et Emerson ne sont pas des déclassements notables, Declan Rice n’a pas manqué au milieu de terrain, Gianluca Scamacca n’était pas nécessaire mais les deux ont été amenés à maintenir les standards pendant une seconde mi-temps qui avait dérivé.

Des défis plus difficiles nous attendent en Europe, bien sûr, mais avec la signature estivale de Nayef Aguerd à son retour de blessure, tous les signes pointent vers une autre saison de réelle substance sur plusieurs fronts.

Terrain Ben