Europa Conference League remaniée à partir de 2024/25 : tout ce que vous devez savoir sur les changements apportés

L’UEFA a annoncé des changements majeurs dans l’Europa Conference League, quelques saisons seulement après l’inauguration de la compétition.

Dès le début de la saison 2024/25, 36 équipes participeront à la troisième compétition de clubs d’Europe, contre 32 actuellement. Le plus grand changement, cependant, verra une transformation de la phase de groupes traditionnelle en une phase de championnat unique qui comprend tous les participants. équipes.

Chaque équipe jouera six matches, la moitié à domicile et l’autre moitié à l’extérieur, les six se déroulant sur une période de dix semaines.

Les huit meilleures équipes de la ligue se qualifieront automatiquement pour la phase à élimination directe, tandis que les équipes terminant du 9e au 24e s’affronteront dans un barrage à deux pour assurer leur chemin vers les 16 derniers de la compétition.

Les équipes sont ensuite classées en tête de série, en fonction de leur classement dans la phase globale de la ligue, créant deux tranches où les deux meilleures équipes sont placées sur des côtés opposés. Il n’y aura pas de tirage au sort pour les huitièmes de finale.

Actuellement, les vainqueurs de la Coupe de la Ligue se qualifient pour l’Europa Conference League depuis l’Angleterre. Cependant, si les vainqueurs doivent participer à la Ligue des champions ou à la Ligue Europa, la place est attribuée à la sixième ou à la septième équipe de la Premier League, selon l’endroit où les vainqueurs de la FA Cup terminent.

Cela devrait se poursuivre à partir de 2024/25, bien qu’il y ait beaucoup plus de permutations à considérer. Ce qui est confirmé, cependant, c’est qu’une seule équipe d’Angleterre jouera dans l’Europa Conference League lorsque le nouveau format sera mis en œuvre.

En théorie, certaines années, la Premier League pourrait se retrouver avec un total de sept équipes en Ligue des champions en raison du coefficient attribué à la performance et des vainqueurs de la compétition de clubs d’élite européenne et de la Ligue Europa (si ces clubs ne se qualifient pas autrement automatiquement .)

Avec deux équipes anglaises garanties en Europa League, une troisième pourrait encore rejoindre en cas de victoire en Europa Conference League. Par conséquent, il y a un potentiel, bien qu’extrêmement mince, pour qu’une 11e équipe de Premier League puisse entrer dans la troisième compétition européenne, en fonction de toutes les permutations précédentes au préalable.

S’il était introduit avant la saison 2022/23, Leicester City, huitième, se serait qualifié pour l’Europa Conference League.