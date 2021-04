La Biélorussie a cessé de diffuser la chaîne d’information en russe « Euronews ».

Le ministère de l’information du pays dit dans un communiqué l’autorisation de diffusion de la société était expirée. Il n’a pas été renouvelé parce que les publicités étaient diffusées en anglais, au lieu d’être traduites en russe ou en biélorusse, a déclaré un porte-parole du ministère à Ria Novosti.

Le communiqué a ajouté que la chaîne d’information serait remplacée par une programmation sur la Seconde Guerre mondiale produite par la Russie.

« Nous regrettons profondément la décision qui a été prise de suspendre, à partir d’aujourd’hui, la diffusion d’Euronews en Biélorussie », a déclaré Euronews dans un communiqué.

«Nous n’avons pas été informés de cette décision ni des raisons de celle-ci et nous en avons eu connaissance ce matin par la presse.

<< Euronews est fière d'être reconnue, dans le monde entier, comme un média indépendant fournissant des informations scrupuleusement factuelles et impartiales en russe ainsi que dans toutes ses autres éditions linguistiques. Depuis près de trois décennies, notre mission est de permettre aux gens de former leur propres opinions en offrant une diversité de points de vue.

«Euronews valorise la liberté de la presse et fera tout son possible pour que son public en Biélorussie puisse très prochainement avoir accès, à la télévision, à son journalisme impartial et de qualité.

« En attendant, ces publics pourront continuer à nous suivre sur nos plateformes numériques. »

La Biélorussie est confrontée à une crise politique et à des manifestations de masse depuis une élection entachée d’allégations de fraude généralisée en août de l’année dernière.

Alexander Loukachenko a revendiqué son sixième mandat présidentiel, Sviatlana Tsikhanouskaya, le principal adversaire de l’opposition lors du vote, étant contraint de quitter le pays sous la pression des autorités.

Les plus grandes manifestations post-électorales ont attiré jusqu’à 200 000 personnes.

Plus de 30 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations, et des milliers de personnes ont été battues, selon des groupes de défense des droits humains.