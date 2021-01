Euronews élargit sa portée avec le lancement d’Euronews Roumanie

La principale chaîne d’information internationale en Europe a annoncé sa dernière aventure à travers le continent avec une toute nouvelle chaîne indépendante en Roumanie.

Euronews Romania, filiale de marque du siège lyonnais, sera diffusée auprès de millions de foyers, diffusant des informations locales, régionales, nationales et internationales sur les plateformes TV et numériques en roumain.

Il intervient en partenariat avec l’Universitatea Politehnica din București (UPB) et fait suite à plusieurs autres lancements d’affiliés d’Euronews au cours des deux dernières années: Euronews Albanie et Euronews Georgia.

Euronews Serbie devrait être lancé prochainement.

Première filiale de marque lancée au sein de l’Union européenne, la chaîne disposera de sa propre équipe de journalistes et de correspondants dans toute la Roumanie, mais aussi à Bruxelles, à qui il sera demandé de suivre les valeurs d’indépendance, d’impartialité et de « All Views » d’Euronews. ligne éditoriale.

Il contribuera également à la diversité de la richesse éditoriale multilingue et multiculturelle de l’entreprise. Et en retour, Euronews Roumanie bénéficiera de la structure mondiale des connaissances et des ressources éditoriales et techniques d’Euronews pour apporter une perspective internationale unique au marché des médias roumain.

Dans un communiqué, le PDG d’Euronews, Michael Peters, s’est dit « très fier » de l’accord et a annoncé le « projet ambitieux » qui nous attend. «La Roumanie a un marché médiatique très compétitif avec plusieurs chaînes d’information existantes. Mais nous pensons qu’Euronews Roumanie proposera une offre unique qui fait aujourd’hui défaut dans le paysage médiatique national.

« Sans aucune excuse impartial, ancré dans notre ADN européen, Euronews a toujours offert une perspective distincte sur l’actualité. Comme Euronews l’a toujours fait, Euronews Roumanie fournira, avec objectivité, équilibre et exactitude, une perspective européenne forte sur l’actualité. »

Mihnea Costoiu, Recteur de l’UPB, a déclaré: «Nous pensons qu’en fournissant un journalisme de qualité et des informations impartiales à un public qui en a plus que jamais besoin, Euronews Roumanie n’est pas seulement une réussite médiatique, mais aussi une initiative éducative.

A travers Euronews Roumanie, nous rejoignons une famille européenne reconnue pour son journalisme de qualité. Nous remercions nos partenaires pour leur confiance et leur souhaitons la bienvenue dans la communauté UPB! «