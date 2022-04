Euro féminin 2022: les organisateurs du tournoi défendent l’utilisation du stade Man City Academy au milieu des critiques | Nouvelles du football

Le Manchester City Academy Stadium générera « une super ambiance digne d’un Championnat d’Europe féminin », ont déclaré les organisateurs du tournoi au milieu des critiques sur le lieu.

L’internationale islandaise Sara Bjork Gunnarsdottir a qualifié l’utilisation du stade de 4 700 places pour l’Euro 2022 d' »irrespectueuse » envers le football féminin.

Le stade, où l’équipe féminine de Manchester City joue ses matchs à domicile, est le plus petit terrain du tournoi et accueillera trois matches de groupe, dont les affrontements entre l’Islande et la Belgique et l’Italie en juillet.

milieu de terrain lyonnais Gunnarsdottir a raconté leur podcast Pitch elle a estimé que certains des choix de stade étaient « choquants », ajoutant que l’Islande jouerait sur « un terrain d’entraînement de (Manchester) City », avant de qualifier la situation de « juste embarrassante » pour le sport.

Les organisateurs du tournoi ont révélé mardi que huit matches étaient désormais complets, y compris les deux matches de l’Islande au City Academy Stadium et tous les matches de groupe de l’Angleterre sont à guichets fermés, avec l’affrontement d’ouverture contre l’Autriche à Old Trafford le 6 juillet le dernier à frapper capacité.

Image:

Le Manchester City Academy Stadium accueillera trois matchs de l’Euro féminin 2022 cet été





En réponse aux commentaires de Gunnarsdottir, un porte-parole de l’Euro 2022 a déclaré: « Manchester City Academy n’est pas un terrain d’entraînement. C’est le stade officiel du Manchester City Women’s Football Club.

« Il a déjà été utilisé pour des matches de l’UEFA Women’s Champions League et générera une super ambiance digne d’un Euro féminin.

« Les deux matches d’ouverture de l’Islande se sont vendus, ainsi que cinq autres matches de l’Euro 2022, ce qui souligne déjà l’énorme intérêt pour le tournoi.

« Nous pensons qu’avec deux des plus grands stades de football d’Angleterre (Old Trafford et Wembley), quatre sites d’une capacité de 30 000 ou plus, deux sites de plus de 10 000 et deux stades de moins de 10 000, la bonne combinaison de stades a été choisie pour fournir le tournoi avec une plate-forme pour réaliser son potentiel.

« Nous sommes convaincus que de nombreux matches seront complets et nous sommes impatients de plus que doubler le nombre total de spectateurs à l’Euro féminin de l’UEFA 2017 aux Pays-Bas et d’offrir le meilleur Euro féminin de l’UEFA de tous les temps. »

Euro féminin 2022 : Calendrier, lieux et heures de coup d’envoi

Image:

Sarina Wiegman prendra en charge son premier tournoi majeur en tant que manager de l’Angleterre cet été





Calendrier, dates, heures de coup d’envoi et lieux – voici le calendrier complet de l’Euro féminin 2022, qui se déroulera en Angleterre cet été.

Le tournoi débute à Old Trafford le mercredi 6 juillet lorsque l’Angleterre affronte l’Autriche et se termine au stade de Wembley avec la finale qui se déroule le dimanche 31 juillet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La joueuse la plus capée d’Angleterre, Fara Williams, estime que l’avantage à domicile donnera à l’Angleterre une énorme chance de remporter l’Euro 2022



Voici tout ce que vous devez savoir…

Les groupes…

groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B: Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C: Pays-Bas, Suède, C3*, Suisse

Groupe D: France, Italie, Belgique, Islande

*La Russie suspendue jusqu’à nouvel ordre

Les lieux…