Euro 2028 : tout ce que vous devez savoir sur l’euro au Royaume-Uni et en Irlande

Le Royaume-Uni et l’Irlande ont été confirmés comme hôtes de l’Euro 2028, après que leur candidature ait été sans opposition après le retrait de la Turquie.

Certains matchs de l’Euro 2020 ont eu lieu en Angleterre et à Glasgow, mais cette fois, les quatre pays d’origine fourniront des sites, ainsi que l’Irlande.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce qui sera le dernier tournoi majeur des années 2020.

Quels stades accueilleront les matchs de l’Euro 2028 ?

Les matchs de l’Euro 2028 se dérouleront dans 10 stades en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en République d’Irlande.

Wembley a accueilli la finale de l’Euro 2020, et le stade national d’Angleterre devrait faire de même en 2028.

Voici la liste complète des sites de l’Euro 2028 :

Angleterre

Londres – Wembley, Tottenham Hotspur Stadium

Manchester – Stade Etihad

Liverpool – Stade d’Everton

Newcastle – Parc St James

Birmingham – Villa Parc

Le nouveau stade d’Everton, actuellement en construction, devrait accueillir les matches de l’Euro 2028 (Crédit image : Getty Images)

Écosse

Pays de Galles

Cardiff – Stade du Millénaire

Irlande du Nord

Belfast – Parc à battants

République d’Irlande

Tous les pays hôtes se qualifieront-ils automatiquement pour l’Euro 2028 ?

L’Angleterre n’a réussi à se qualifier que pour l’un des neuf derniers Euros (Crédit image : Getty Images)

Selon l’UEFA, il est peu probable que les cinq pays hôtes se qualifient automatiquement pour l’Euro 2028.

Après tout, il s’agit d’un tournoi à 24 équipes et un tel arrangement verrait attribuer près d’un quart des places disponibles.

Cependant, il a été suggéré que deux pays hôtes pourraient se qualifier automatiquement, avec deux places supplémentaires réservées aux pays hôtes les mieux classés qui ne parviennent pas à se qualifier.

Bien sûr, cela pourrait toujours signifier que l’un des hôtes manquera la finale – même si cela ne serait pas rare.

L’Euro 2020 s’est déroulé dans 11 pays, dont deux – la Roumanie et l’Azerbaïdjan – ne se sont pas qualifiés pour le tournoi.

Les dates exactes de l’Euro 2028 ont été confirmées, mais le tournoi devrait se dérouler en juin et juillet 2028.

Quand commencent les qualifications pour l’Euro 2028 ?

Sur la base du calendrier de qualification pour les récentes éditions de l’Euro, nous pouvons nous attendre à ce que les qualifications pour l’Euro 2028 commencent à l’automne 2026 – et se poursuivent jusqu’à l’automne 2027.

Quand les billets seront-ils mis en vente pour l’Euro 2028 ?

Les billets pour l’Euro 2024 en Allemagne ont été mis en vente plus tôt ce mois-ci, il semble donc raisonnable d’attendre la même chose pour les billets pour l’Euro 2028. Octobre 2027 est le meilleur pari.

