Euro 2028 : le Royaume-Uni et l’Irlande tentent d’accueillir un tournoi soumis à l’approbation de l’UEFA | Actualités footballistiques

La candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’organisation de l’Euro 2028 devrait recevoir l’approbation officielle mardi.

Le comité exécutif de l’UEFA devrait donner son feu vert à la candidature des cinq nations, qui ne rencontre aucune opposition après le retrait de la Turquie la semaine dernière pour se concentrer sur sa candidature commune avec l’Italie à l’Euro 2032.

Dix stades ont été inclus dans la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande en avril. Six des sites se trouvent en Angleterre, dont un en Irlande du Nord, en République d’Irlande, en Écosse et au Pays de Galles.

Les six en Angleterre sont Wembley, le Tottenham Hotspur Stadium, l’Etihad Stadium, St James’ Park, Villa Park et la nouvelle maison d’Everton à Bramley-Moore Dock.

Le Royaume-Uni et l’Irlande accueillent des stades : Stade de Wembley (Londres)

Stade de la Principauté (Cardiff)

Stade Tottenham Hotspur (Londres)

Stade Etihad (Manchester)

Stade d’Everton (Liverpool)

Parc St James (Newcastle)

Villa Park (Birmingham)

Parc Hampden (Glasgow)

Stade Aviva (Dublin)

Parc à battants (Belfast)

Dix stades ont été inclus dans la candidature du Royaume-Uni et de l'Irlande en avril





Le Casement Park réaménagé à Belfast, l’Aviva Stadium à Dublin, le Hampden Park à Glasgow et le Principality Stadium à Cardiff sont les autres stades inclus dans la candidature.

Même avec la Turquie en lice, la candidature des cinq nations était la grande favorite.

Des sources de haut rang de l’UEFA ont souligné l’importance d’un nouvel Euro sur un marché majeur du football, après le tournoi de l’année prochaine en Allemagne, alors que l’instance dirigeante du football européen cherche à reconstituer davantage ses réserves après le choc financier de la pandémie de Covid-19.

Les cinq pays ont publié une déclaration commune la semaine dernière après le retrait de la Turquie, déclarant qu’ils avaient une proposition « convaincante » et « révolutionnaire » à considérer par l’UEFA, qui laisserait un « héritage durable » à l’ensemble de l’Irlande et du Royaume-Uni.

Il reste néanmoins quelques problèmes majeurs qui doivent être résolus si la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande est acceptée par l’ExCo.

Pour commencer, le site de Casement Park est abandonné et les projets de la Gaelic Athletic Association visant à le réaménager avec une capacité de 34 000 places ont été embourbés dans la controverse et ont connu des retards.

Le projet Casement a été retardé par une série de contestations juridiques et est encore compliqué par l’absence d’un exécutif opérationnel à Stormont.

Le réaménagement a également été touché par la hausse des coûts, avec un prix initial projeté il y a près de dix ans de 77,5 millions de livres sterling qui serait désormais bien au-dessus de 100 millions de livres sterling.

Le GAA finance en partie le projet mais n’a pas encore trouvé d’accord avec Stormont sur la manière de combler un déficit de plusieurs millions de livres.

Wembley devrait accueillir la finale en 2028, un autre test majeur pour le site de 90 000 places après le chaos entourant l’organisation de la finale de l’Euro 2020.

Le stade de Wembley est candidat pour accueillir la finale de l'Euro 2028





La présidente de la Football Association, Debbie Hewitt, a déclaré en juin : « L’une des choses dont je suis absolument convaincue que le comité exécutif de l’UEFA nous demandera est : ‘Comment pouvez-vous nous assurer que personne ne prendra d’assaut les tourniquets ?’

« Nous devons convaincre chacun de ces membres du Comité exécutif que nous y avons non seulement réfléchi, mais que nous l’avons planifié – que nous savons ce que nous ferions, dans quel ordre et qui en est responsable. »

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré qu’il s’agissait d’une « brillante opportunité » pour les nations impliquées et a ajouté : « Ils seront extrêmement fiers d’accueillir et si les équipes se qualifient également, alors il y a évidemment un avantage à domicile à accueillir également. »

La qualification de tous les hôtes n’est pas garantie.

L’approche privilégiée par l’UEFA est que les cinq nations se qualifient, avec deux places de pays hôte réservées pour celles qui n’y parviendront pas.

Cependant, si plus de deux ne se qualifient pas de droit, seuls les deux meilleurs absents se verront attribuer une place dans le pays hôte.