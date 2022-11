Euro 2028: le Royaume-Uni et l’Irlande soumettent une candidature conjointe pour les Championnats d’Europe et dévoilent 14 stades hôtes présélectionnés | Nouvelles du football

La candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir l’Euro 2028 a été soumise et les 14 stades hôtes présélectionnés ont été révélés.

Les matchs auraient potentiellement lieu en Angleterre à Wembley, Villa Park, Everton Stadium, London Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Wembley, Etihad Stadium, St James’ Park, Stadium of Light, Old Trafford, à Dublin à l’Aviva Arena et Croke Park, à Belfast au Casement Park Stadium, à Glasgow au Hampden Park et au Principality Stadium de Cardiff. Une liste définitive de 10 stades sera soumise à l’UEFA en avril 2023.

Le dossier de candidature présenterait “une vision claire et convaincante” du tournoi, en utilisant le slogan : “Le football pour tous. Le football pour le bien. Le football pour l’avenir”.

“Nous sommes ravis que les partenaires gouvernementaux du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Écosse, du Pays de Galles et des responsables d’Irlande du Nord soutiennent cette candidature”, lit-on dans un communiqué conjoint des cinq associations candidates.

“Ensemble, nous croyons que nous pouvons offrir un tournoi de classe mondiale, et que l’organisation de l’Euro 2028 créera un héritage solide et durable pour le football et la société au sens large, contribuant à stimuler la croissance économique dans les communautés locales.

Image:

Old Trafford de Manchester United pourrait accueillir des matchs de l’Euro 2028





“En collaboration avec l’UEFA, notre plan est d’organiser un tournoi qui sera un catalyseur pour le développement transformationnel du football de base – avec la promesse de partager les initiatives héritées avec les associations nationales européennes pour accélérer la croissance à travers le continent.

“Les antécédents du Royaume-Uni et de l’Irlande en matière d’organisation d’événements sportifs majeurs couronnés de succès depuis de nombreuses décennies signifient que nous avons l’expertise et l’expérience nécessaires pour porter ce tournoi de classe mondiale vers de nouveaux sommets.”

La candidature Royaume-Uni-Irlande fait face à la concurrence de la Turquie, le comité exécutif de l’UEFA devant prendre une décision sur l’organisation de l’Euro 2028 et de l’Euro 2032 en septembre de l’année prochaine.

Image:

Hampden Park est en lice pour l’Euro 2028





Le Royaume-Uni et l’Irlande avaient initialement entrepris une étude de faisabilité sur la possibilité de présenter une candidature pour la Coupe du monde 2030, mais se sont concentrés sur l’euro.