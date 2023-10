Euro 2028 : le Royaume-Uni et l’Irlande ne font plus que postuler pour les Championnats d’Europe alors que la Turquie se retire | Actualités footballistiques

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont les seuls candidats restants pour l’Euro 2028 après que la Turquie a retiré sa candidature.

Le 10 octobre, l’UEFA attribuera l’organisation de deux Championnats d’Europe, les éditions 2028 et 2032.

L’UEFA a confirmé que la Turquie pouvait postuler conjointement avec l’Italie sans opposition pour 2032 et s’est donc retirée de la course pour 2028.

Le Royaume-Uni et l’Irlande accueillent des stades : Stade de Wembley (Londres)

Stade de la Principauté (Cardiff)

Stade Tottenham Hotspur (Londres)

Stade Etihad (Manchester)

Stade d’Everton (Liverpool)

Parc St James (Newcastle)

Villa Park (Birmingham)

Parc Hampden (Glasgow)

Stade Aviva (Dublin)

Parc à battants (Belfast)

Un communiqué de l’UEFA a confirmé : « Suite à l’annonce du 28 juillet révélant le désir des fédérations italienne et turque de soumettre une candidature commune pour organiser l’Euro 2032, l’administration de l’UEFA a écrit aujourd’hui aux deux associations pour confirmer que leur candidature commune a été retenue. dûment reçu et sera soumis à l’évaluation et à l’examen du Comité exécutif de l’UEFA.

« Comme l’a indiqué la Fédération turque de football en soumettant sa demande de candidature commune, sa candidature à l’organisation de l’Euro 2028 est par conséquent retirée.

« L’attribution des deux tournois nécessite encore l’approbation du Comité Exécutif lors de sa réunion à Nyon le 10 octobre. Les présentations lors de cette réunion constitueront une partie importante du processus qui prendra dûment en considération le contenu des candidatures avant d’arriver une décision. »

Comment tous les pays hôtes peuvent-ils se qualifier pour l’Euro 2028 ?

Image:

Le stade de Wembley est candidat pour accueillir la finale de l’Euro 2028



Certains hauts responsables de l’UEFA s’inquiètent d’une suggestion selon laquelle l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Irlande du Nord pourraient toujours être autorisées à participer à l’Euro 2028 même si elles ont été éliminées lors des qualifications.

Actualités Sky Sports On a dit que l’UEFA s’en tenait à ses règles qui stipulent que pas plus de deux pays hôtes ne peuvent se voir accorder des places de qualification automatiques pour la phase finale du tournoi.

Puisqu’il serait impossible pour les quatre nations d’origine et l’Irlande de s’entendre sur laquelle d’entre elles devrait bénéficier d’un traitement spécial, toutes les cinq participeront aux tours de qualification.

Ce qui se passera ensuite – et pour chacun des cinq pays qui ne parviendront pas à se qualifier – est la clé des discussions en cours.

Il reste possible que les deux places de qualification « automatiques » soient gardées en réserve et puissent être utilisées par n’importe lequel des cinq pays qui ne parviendront pas à se qualifier de la manière habituelle.

Cependant, Actualités Sky Sports On a dit que beaucoup au sein de l’UEFA étaient « mal à l’aise » à l’idée que des pays qui ont échoué lors des qualifications se voient attribuer une place en finale malgré tout.

Si, par exemple, trois des cinq pays ne parvenaient pas à se qualifier, il serait tout aussi compliqué de décider lesquels de ces trois accéderaient au tournoi.

Une possibilité est que les deux pays les plus performants lors des qualifications se voient accorder une « wild card » pour la finale.

