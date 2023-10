Euro 2028 : le Royaume-Uni et l’Irlande accueilleront les Championnats d’Europe tandis que la Turquie et l’Italie obtiendront 2032 | Actualités footballistiques

Le Royaume-Uni et l’Irlande accueilleront l’Euro 2028 tandis que la Turquie et l’Italie se verront attribuer l’Euro 2032.

Le comité exécutif de l’UEFA a donné son feu vert à la candidature des cinq nations, qui s’est déroulée sans opposition après le retrait de la Turquie la semaine dernière pour se concentrer sur sa candidature commune avec l’Italie pour l’Euro 2032.

Dix stades ont été inclus dans la soumission de la candidature Royaume-Uni-Irlande en avril. Six des sites se trouvent en Angleterre, dont un en Irlande du Nord, en République d’Irlande, en Écosse et au Pays de Galles.

L’UEFA favorise les cinq pays en phase de qualification, avec deux places automatiques réservées à ceux qui ne se qualifient pas sur le terrain.

La FA souhaite que l’Angleterre reste compétitive, en participant aux qualifications, évitant ainsi deux ans de matchs amicaux.

Dix stades ont été inclus dans la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande





Le tournoi aura lieu en juin et juillet 2028 – exactement sept ans après que l’Angleterre et l’Écosse ont toutes deux accueilli des matchs lors du tournoi réorganisé, qui s’est déroulé dans toute l’Europe.

Les six sites en Angleterre sont Wembley, le Tottenham Hotspur Stadium, l’Etihad Stadium, St James’ Park, Villa Park et le nouveau domicile d’Everton à Bramley-Moore Dock, actuellement en construction.

Un Casement Park réaménagé à Belfast, l’Aviva Stadium à Dublin, le Hampden Park à Glasgow et le Principality Stadium à Cardiff étaient les autres stades inclus dans la candidature.

Wembley accueillerait-il la finale de l’Euro 2028 ?

La police forme un cordon autour du stade de Wembley après qu’il ait été violé par des supporters sans billet avant la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie en juillet 2021.





Kaveh Solhekol, journaliste en chef de Sky Sports News :

« Le comité exécutif de l’UEFA a reçu l’assurance de la FA qu’il n’y aura pas de répétition des scènes honteuses que nous avons vues à Wembley pour la finale de l’Euro 2020.

« Tous ceux qui étaient là ce jour-là se souviendront de l’expérience choquante que cela a été. Il y avait très peu de sécurité, tellement de gens semblaient avoir accès au stade sans billets. Un rapport officiel a révélé que c’était fondamentalement un miracle que personne n’ait perdu la vie. .

« La FA dit qu’elle a appris des leçons et que rien de tel ne se reproduira. L’UEFA a confiance en la FA car elle lui a offert la finale de la Ligue des champions à Wembley à la fin de cette saison.

« Il n’y a pas que la FA qui a des questions à répondre car tout le monde a vu ce qui s’est passé lors des deux dernières finales de la Ligue des Champions à Paris et à Istanbul.

« J’étais présent aux deux et beaucoup de supporters, notamment de Liverpool et de Manchester City, ont déclaré qu’ils n’avaient absolument plus confiance en l’UEFA et qu’ils ne voudraient plus assister à des matchs majeurs organisés par eux.

« Il n’y a pas seulement des questions auxquelles la FA doit répondre, mais aussi des questions sérieuses auxquelles l’UEFA et son comité exécutif doivent répondre pour savoir s’ils sont aptes à accueillir des tournois et des finales majeurs. »

